С ИИ производительность труда растет почти в пять раз быстрее — исследование

В отраслях бизнеса, чаще всего использующих искусственный интеллект, производительность труда возрастает почти в пять раз быстрее, чем в других отраслях. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные аудиторской фирмы PwC.

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Производительность труда в сфере профессиональных и финансовых услуг и информационных технологий выросла на 4,3% в период с 2018 по 2022 год по сравнению с ростом на 0,9% в строительстве, производстве и розничной торговле, пищевой промышленности и транспорте.

Эти данные свидетельствуют о том, что развитие искусственного интеллекта может помочь странам вырваться из колеи низкой производительности, что будет способствовать экономическому росту, повышению заработной платы и уровню жизни.

Кэрол Стаббингс, руководитель практики глобальных рынков и налоговых и юридических услуг PwC, отметила, что в высокопроизводительных секторах наблюдается быстрый рост количества объявлений о вакансиях для людей с навыками искусственного интеллекта, чем без них, что свидетельствует о том, что искусственный интеллект играет определенную роль в повышении производительности труда в этих секторах.

По ее словам, тенденция роста производительности, вызванная технологией, вероятно, ускорится, поскольку компании все чаще внедряют генеративный ИИ, который может использоваться специалистами, не владеющими AI.