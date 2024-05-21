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21 мая 2024, 14:32 Читати українською

С ИИ производительность труда растет почти в пять раз быстрее — исследование

В отраслях бизнеса, чаще всего использующих искусственный интеллект, производительность труда возрастает почти в пять раз быстрее, чем в других отраслях. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные аудиторской фирмы PwC.

В отраслях бизнеса, чаще всего использующих искусственный интеллект, производительность труда возрастает почти в пять раз быстрее, чем в других отраслях.

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Производительность труда в сфере профессиональных и финансовых услуг и информационных технологий выросла на 4,3% в период с 2018 по 2022 год по сравнению с ростом на 0,9% в строительстве, производстве и розничной торговле, пищевой промышленности и транспорте.

Эти данные свидетельствуют о том, что развитие искусственного интеллекта может помочь странам вырваться из колеи низкой производительности, что будет способствовать экономическому росту, повышению заработной платы и уровню жизни.

Кэрол Стаббингс, руководитель практики глобальных рынков и налоговых и юридических услуг PwC, отметила, что в высокопроизводительных секторах наблюдается быстрый рост количества объявлений о вакансиях для людей с навыками искусственного интеллекта, чем без них, что свидетельствует о том, что искусственный интеллект играет определенную роль в повышении производительности труда в этих секторах.

По ее словам, тенденция роста производительности, вызванная технологией, вероятно, ускорится, поскольку компании все чаще внедряют генеративный ИИ, который может использоваться специалистами, не владеющими AI.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Kharakternyk
Kharakternyk
21 мая 2024, 15:29
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А безробіття росте майже в 10 раз.
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