Фонд гарантирования вкладов физических лиц в апреле 2024 года выплатил вкладчикам ликвидируемых банков 13,5 млн грн гарантированного возмещения. Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования.
В апреле вкладчикам обанкротившихся банков возместили 13,5 млн грн
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Сколько выплатили вкладчикам
«В течение апреля 2024 года Фонд гарантирования вкладов выплатил ликвидируемым вкладчикам банков 13,5 млн грн гарантированного возмещения. В частности, 5,6 млн грн получили вкладчики АО «Мегабанк», 2,5 млн грн — АО «Укрбудинвестбанк», 1, 7 млн грн — АО «АКБ «Конкорд», — говорится в сообщении.
За январь-апрель этого года сумма гарантированных выплат составила 69 млн грн.
В целом вкладчикам банков, переданных в управление Фонда после вступления в силу Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц», на 1 мая 2024 года Фонд выплатил гарантированное возмещение на общую сумму 99 960,7 млн грн.
Источник: Минфин
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