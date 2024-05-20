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20 мая 2024, 13:44 Читати українською

В Украине планируют расширить программу «єВідновлення»" на пострадавший бизнес

В Верховной Раде рассматривают возможность расширить возможности программы компенсаций «єВідновлення» и для украинского бизнеса. К финансированию планируется привлечь международных партнеров. Об этом сообщила глава комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк, пишет РБК-Украина.

В Верховной Раде рассматривают возможность расширить возможности программы компенсаций «єВідновлення» и для украинского бизнеса.

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Что известно

Она отметила, что за первый год работы программы на компенсации подали заявления 103 059 украинских семей и в течение этого периода темпы подачи заявлений не снижаются. Так, с 10 мая 2022 года до начала октября 2023 года через «Дию» было получено 49 тыс. заявлений, а за следующее полугодие — 53 тыс.

«Показательно за этот период выросли и объемы согласованных компенсации. Одних только средств на ремонт поврежденного жилья за второе полугодие было уплачено в 4,5 раза больше чем за первое — 5,9 млрд гривен против 1,3 млрд гривен. В общем, по всем этапам программы согласованы за период действия „єВідновлення“ уже почти 18 млрд гривен», — отметила Шуляк.

Она напомнила, что средства, полученные по программе — целевые, виртуальные. То есть они предоставляются напрямую не получателю, которому согласовали компенсацию, а продавцу или недвижимости или строительных материалов и услуг, необходимых для ремонта поврежденного и покупки нового вместо уничтоженного жилья.

Впрочем, подчеркнула Шуляк, некоторые бизнесы пытаются жульничать — регистрироваться в программе под видом компаний, продающих строительную продукцию или услуги, а на самом деле продают вообще другие товары.

«Недавно мы общались со специалистами сервиса „Дия“, который является основным оператором услуги „єВідновлення“, и они подтвердили, что такие попытки бывают, но в 100% случаев они тщетны. „Дия“ сразу блокирует ритейл, который аккредитовался под видом продавца строительных. услуг, то есть вся эта история для таких предпринимателей очень быстро заканчиваются», — подчеркнула Шуляк.

Она также рассказала, что в Верховной Раде сейчас активно обсуждают возможность распространения программы компенсаций «єВідновлення» на бизнес и лично она является сторонником такого варианта. Но внутренних средств для этого недостаточно, поэтому сейчас ведутся переговоры с международными партнерами, положительно оценивающими возможность такого финансирования. Для них основным условием для его предоставления является максимальная минимизация коррупционных рисков.

«Когда мы создавали программу, для нас было главным, чтобы на всех этапах ее реализации возможность коррупционных проявлений была нулевой. И мы этого достигли — благодаря цифровизации процесса, вмешательств чиновников в процессы принятия решений почти нет. Мы прекрасно понимали, что для международного финансирования „єВідновлення“ нам нужно отработать такой механизм, который можно показать партнерам, которые будут помогать только при условии, что коррупции не будет», — отметила Шуляк.

По ее словам, для дальнейшей реализации программы уже в этом году $200 млн предоставил Всемирный Банк. Положительно оценил механизмы «єВідновлення» и Банк Совета Европы, который уже предоставил для финансирования программы первый транш в размере 100 млн евро. То есть, в целом, подчеркнула парламентарий, речь идет о сумме, эквивалентной 12 млрд гривен. Более того, до конца текущего года планируется подписать соглашение на расширение финансирования, отметила она.

«Мне бы очень хотелось, чтобы были международные партнеры, которые захотят через эту программу поддержать украинский бизнес. Технически это просто сделать, поскольку мы уже прошли все этапы апробации. Поэтому я уверена, что международные партнеры смогут это профинансировать хотя бы для какого-то количества бизнеса», — резюмировала Шуляк.

Источник: Минфин
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