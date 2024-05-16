НБУ аннулировал все лицензии и назначил временную администрацию в СК «Саламандра»

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Национальный банк в октябре — декабре 2023 года провел плановую инспекционную проверку указанной страховой компании.

По результатам инспектирования установлен факт осуществления СК «Саламандра» рисковой деятельности, угрожающей интересам кредиторов и страхователей, а именно формирование страховых резервов в недостаточном размере (более чем на 10% от их достаточного размера, определенного законодательством Украины) трижды в течение календарного года.

Решение о применении меры воздействия вступило в силу 14 мая 2024 года.

Также Национальный банк Украины 14 мая 2024 принял решение о назначении временной администрации в СК «Саламандра» и отстранении органов управления СК от управления компанией.

После принятия решения временный администратор должен немедленно приступать к выполнению своих обязанностей.