Национальный банк принял решение о применении к ЧАО «Страховая компания «Саламандра» (ЕГРПОУ 21870998) меры воздействия в виде аннулирования лицензий. Об этом говорится в сообщении регулятора.
НБУ аннулировал все лицензии и назначил временную администрацию в СК «Саламандра»
Подробности
Национальный банк в октябре — декабре 2023 года провел плановую инспекционную проверку указанной страховой компании.
По результатам инспектирования установлен факт осуществления СК «Саламандра» рисковой деятельности, угрожающей интересам кредиторов и страхователей, а именно формирование страховых резервов в недостаточном размере (более чем на 10% от их достаточного размера, определенного законодательством Украины) трижды в течение календарного года.
Решение о применении меры воздействия вступило в силу 14 мая 2024 года.
Также Национальный банк Украины 14 мая 2024 принял решение о назначении временной администрации в СК «Саламандра» и отстранении органов управления СК от управления компанией.
После принятия решения временный администратор должен немедленно приступать к выполнению своих обязанностей.
Комментарии - 1
Я не знаю, НО с этой компанией работаю уже более четырех лет!!! Проблем не было и по выплате тоже!!!
По уровню сервиса, оперативности, оформления документов, оформления выплат, эта компания стоит на ПОРЯДОК выше аналогичных!!
По сравнению с «ТАС» так эта компания на «голову» выше.
Понятно. что они работали не «так как все» и наверно «неправильно распределяли прибыль».
Очень жаль!