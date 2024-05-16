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16 мая 2024, 9:47 Читати українською

НБУ аннулировал все лицензии и назначил временную администрацию в СК «Саламандра»

Национальный банк принял решение о применении к ЧАО «Страховая компания «Саламандра» (ЕГРПОУ 21870998) меры воздействия в виде аннулирования лицензий. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Национальный банк принял решение о применении к ЧАО «Страховая компания «Саламандра» (ЕГРПОУ 21870998) меры воздействия в виде аннулирования лицензий.

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Подробности

Национальный банк в октябре — декабре 2023 года провел плановую инспекционную проверку указанной страховой компании.

По результатам инспектирования установлен факт осуществления СК «Саламандра» рисковой деятельности, угрожающей интересам кредиторов и страхователей, а именно формирование страховых резервов в недостаточном размере (более чем на 10% от их достаточного размера, определенного законодательством Украины) трижды в течение календарного года.

Решение о применении меры воздействия вступило в силу 14 мая 2024 года.

Также Национальный банк Украины 14 мая 2024 принял решение о назначении временной администрации в СК «Саламандра» и отстранении органов управления СК от управления компанией.

После принятия решения временный администратор должен немедленно приступать к выполнению своих обязанностей.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
16 мая 2024, 11:25
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Пишу как партнер, клиент этой компании!!!

Я не знаю, НО с этой компанией работаю уже более четырех лет!!! Проблем не было и по выплате тоже!!!
По уровню сервиса, оперативности, оформления документов, оформления выплат, эта компания стоит на ПОРЯДОК выше аналогичных!!
По сравнению с «ТАС» так эта компания на «голову» выше.
Понятно. что они работали не «так как все» и наверно «неправильно распределяли прибыль».

Очень жаль!
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