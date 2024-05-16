Заказ наличной валюты на сайте и в приложении ПУМБ

Срочно нужна наличная валюта и переживаете, что в кассе банка может не быть нужной суммы? ПУМБ побеспокоился, чтобы украинцы всегда имели возможность приобрести необходимое количество наличной валюты. Банк запустил сервис заказа валюты на сайте или в приложении ПУМБ Online.

Сервис доступен как существующим, так и новым клиентам банка — заказать валюту может любой желающий (кроме граждан РФ и РБ). Валюту наличными можно приобрести на сумму кратную 100, выдача осуществляется только крупными купюрами. Ограничение по сумме — от 500 до 9000 USD/EUR.

Заказ валюты на сайте ПУМБ:

• выбрать «Заказать наличную валюту» и ознакомиться с лимитами и комиссией за услугу

• указать нужную сумму и валюту для заказа

• выбрать отделение и удобную дату для покупки валюты

• оплатить комиссию и дождаться сообщения от банка о визите в отделение.

Оплата услуги возможна картами любого украинского банка.

• посетить выбранное отделение и приобрести наличную валюту

Заказ валюты в приложении ПУМБ Online:

• открыть/скачать приложение ПУМБ Online

• выбрать «Больше» -> «Дополнительные услуги» -> «Заказать наличную валюту».

Находитесь за границей? Напоминаем, что с 1 апреля 2024 года ПУМБ снизил комиссию за снятие собственных средств за границей до 1,5% от суммы снятия.