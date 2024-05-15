В апреле в ликвидируемые банки поступило более 700 миллионов

В течение апреля 2024 сумма поступления средств в банки, ликвидируемые Фондом гарантирования вкладов , составила 701,6 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

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Из общей суммы поступлений за апрель банки получили:

424,6 млн грн — от реализации имущества (активов),

50,9 млн грн — от погашения кредитов,

24,5 млн грн — от доходов по ценным бумагам,

4,8 млн грн — от аренды имущества,

196,8 млн грн — из других источников.

Лидеры по сумме поступлений в апреле

Всего с начала 2024 года банки в ликвидации получили 1580 млн грн, из которых 824,7 млн грн — средства от реализации имущества и 218,9 млн грн — от погашения кредитов.

Еще 80,4 млн грн поступили в банки в управлении Фонда от доходов по ценным бумагам. От аренды имущества в финучреждения направили 18,3 млн грн. Также 438,1 млн грн. банки получили из других источников.