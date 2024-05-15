В течение апреля 2024 сумма поступления средств в банки, ликвидируемые Фондом гарантирования вкладов, составила 701,6 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.
В апреле в ликвидируемые банки поступило более 700 миллионов
► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
Из общей суммы поступлений за апрель банки получили:
- 424,6 млн грн — от реализации имущества (активов),
- 50,9 млн грн — от погашения кредитов,
- 24,5 млн грн — от доходов по ценным бумагам,
- 4,8 млн грн — от аренды имущества,
- 196,8 млн грн — из других источников.
Лидеры по сумме поступлений в апреле
- Дельта Банк — 213,5 млн грн;
- Айбокс Банк — 191,7;
- МР Банк — 119,4 млн грн;
- Проминвестбанк — 70,8 млн грн;
- Банк Конкорд — 35,6 млн грн.
Всего с начала 2024 года банки в ликвидации получили 1580 млн грн, из которых 824,7 млн грн — средства от реализации имущества и 218,9 млн грн — от погашения кредитов.
Еще 80,4 млн грн поступили в банки в управлении Фонда от доходов по ценным бумагам. От аренды имущества в финучреждения направили 18,3 млн грн. Также 438,1 млн грн. банки получили из других источников.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 2 незарегистрированных посетителя.
Комментарии