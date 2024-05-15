Банки выдали свыше 10 тыс кредитов в программе «еОселя»

Общее количество выданных ипотечных кредитов с момента старта государственной программы «еОселя» превысило 10 тыс., сообщает «Укрфинжилье». Их сумма — 15,7 млрд грн.

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Из 10 тыс кредитов подавляющее большинство получили военнослужащие ВСУ по контракту и силовики — 5902 (59%).

Чаще всего жилье по программе «еОселя» покупали в Киевской области и Киеве — 2688 и 1810 выданных кредитов соответственно.

С января этого года по программе «еОселя» можно покупать частные дома, дуплексы и таунхаусы. В настоящее время украинцы приобрели 140 таких объектов.

Приблизительно 70% кредитов выдали на покупку жилья на вторичном рынке.

В настоящее время в программу присоединились 44 застройщика, у которых украинцы могут покупать жилье на этапе строительства.

Кредиты выдают семь банков. Больше всего их выдали Ощадбанк (43%), Приватбанк (30%), Укргазбанк (23%).