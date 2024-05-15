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15 мая 2024, 8:40 Читати українською

путин запускает новый вид финансирования войны: как этим воспользоваться Украине

Замена министра обороны рф в разгар войны — это официальное признание путиным, что все не просто не по плану, а катастрофически далеко от желаемого для них результата. Кто возглавил российское минобороны и какие выводы из этого может сделать Украина, рассказал финансовый аналитик Виталий Шапран.

Замена министра обороны рф в разгар войны – это официальное признание путиным, что все не просто не по плану, а катастрофически далеко от желаемого для них результата.

Денег на войну становится все меньше

Несмотря на жесткую военную цензуру в рф, до нас все же доходит интересная статистика из россии, которая показывает, что российскую экономику война хорошенько ослабляет. За первые 4 месяца 2024 года дефицит бюджета рф составил 1,484 трлн рублей — это 0,8% от ВВП, и почти равен объему запланированного на весь 2024 год дефицита.

При этом нацпроекты были профинансированы только на 37% от плана, а 15 мая минфин рф начнет размещение правительственных облигаций на рекордных 2,75 трлн рублей, то есть по факту будет занимать деньги на войну. К параду негатива добавилось и снижение планового сбора зерновых в 2024 году в рф из-за неблагоприятных погодных условий.

Так сложилось, что в современном мире война выигрывается тактически — на поле боя, а стратегически — на экономическом фронте. Логистическое звено (по сути, формула победы) сейчас выглядит примерно так:

  • финансы;
  • экономика;
  • военная логистика (перераспределение ресурсов между военными);
  • война на поле боя.

Здоровые финансы, доступные кредиты, работающий фондовый рынок — это залог экономического роста, результат которого делает возможным финансирование военных. В этой системе минобороны (МО) любой страны выступает неким посредником между национальной экономикой и военными. По сути, они формируют заказы на ресурсы, а затем их распределяют.

Ни с финансами, ни с экономикой путин ничего сделать не может, он должен воспринимать их такими, какие они есть. Проще всего было заменить человека в МО, надеясь, что за счет оптимизации процессов и уменьшения коррупции выжатого из российской экономики ресурса хватит на финансирование войны.

Кто же возглавил минобороны РФ

Научные взгляды нового главы российского МО я бы охарактеризовал, как гибрид между военным коммунизмом и ленинским НЭПом. По сути, это традиционалист, взгляды которого в современном мире следует классифицировать, как извращение. Допускаю, что в рф в ближайшее время центр финансирования войны сместится из звена минфин-центробанк к прямым донатам из семей олигархов, на кошельках которых держится путин.

По факту откроется эра коммунистического бандитизма, когда деньги на войну будут выбивать из бизнеса по неофициальным каналам на «добровольных началах», минуя западные модные штучки, такие как: налоги, windfall tax, военные облигации, обычные правительственные займы и т. д. На практике это означает, что официального инструментария финансирования войны в Украине рф катастрофически не хватает.

Не думаю, что новый глава российского МО сможет преодолеть коррупцию, скорее, он ее возглавит, но в определенной степени оптимизация затрат произойдет. Возможно, здесь Украине следует действовать на опережение и решаться на нетрадиционные шаги, например, поощрять коррупционеров из российского МО, что-то вроде акции «укради у российского МО от 10 млрд рублей и получи политическое убежище в подарок». Технически коррупция в российском МО — это главный союзник Украины в войне с рф.

Уроки для Украины

Украине все же следует присмотреться к общей формуле победы: финансы-экономика-перераспределение ресурсов-военные. У нас тоже есть проблемы на всех этих стадиях. Государство борется с этими проблемами, и доказательств этому много, но происходит это довольно медленно.

Посредством помощи союзников мы в меньшей степени зависимы от того объема национального дохода, который мы можем перераспределить нашим военным, но критически неэффективная мобилизация финансовых ресурсов и слабое восстановление экономики приводят к росту нашей зависимости от союзников.

Украине следует срочно провести аудит всех 4-х компонентов формулы победы и мобилизовать экономические ресурсы там, где они есть, а такие ресурсы есть. Если этого не сделать сейчас, то уже во втором полугодии эффект от перестановки кроватей в кремлевских палатах может привести к необходимости увеличения расходов на войну.

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Конечно, рф не может конкурировать с финансовыми возможностями коллективного Запада, но она вполне может маневрировать между политическими ссорами в США, наследием немецких комсомольцев, возможностью вето Венгрии в ЕС и другими «мелочами», которые могут затягивать помощь Украине. Именно поэтому было бы разумно сделать определенные выводы из кадровых решений кремля и укрепить собственный периметр, а по возможности — навредить россиянам в их стремлении оптимизировать процессы в их МО.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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+15
rpm
rpm
15 мая 2024, 9:03
#
Окрім «зниження планового збору зернових у 2024 році в рф через несприятливі погодні умови» додасть негативу і дефіцит пального для сільського господарства варварів (зростання цін на пальне) через накладені на русняві НПЗ «санкції» з використанням дронів-камікадзе.
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0
BatonUA
BatonUA
15 мая 2024, 12:20
#
У нас теж міняли міністра оборони, гадаю по тим самим причинам — багато крав. В випадку росії ми ще не знаємо, чи буде новий красти менше, чи буде ставити рекорди
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