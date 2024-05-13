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13 мая 2024, 14:48 Читати українською

Банки выдали бизнесу 9 тыс льготных кредитов на 36 млрд

С начала 2024 года предприниматели по госпрограмме «Доступные кредиты 5−7−9%» получили более 9 тыс. кредитов на общую сумму 35,9 млрд грн, из которых от государственных банков — 6 666 кредитов на 18,03 млрд гривен. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

С начала 2024 года предприниматели по госпрограмме «Доступные кредиты 5−7-9%» получили более 9 тыс.

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За прошедшую неделю по этой программе предприниматели получили от банков 186 льготных кредитов на общую сумму 0,79 млрд. грн.

Всего за время действия военного положения в Украине выдано 53 212 кредитов на 213,2 млрд грн.

По состоянию на 13 марта больше таких кредитов банки выдали на финансирование оборотного капитала (60,58 млрд грн) и на антивоенные цели (57,36 млрд грн).

С начала действия программы подписано 88 034 кредитных договора на 302,9 млрд грн.

Источник: Минфин
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