Приватбанк открыл украинскому бизнесу возможность проведения валютно-обменных операций с помощью сервиса Торговая платформа. Об этом сообщили в пресс-службе госбанка.
Приватбанк открыл для бизнеса тестовый режим валютной торговой платформы
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Клиенты смогут онлайн управлять валютно-обменными операциями, самостоятельно выбирать комфортный курс и закрывать сделки мгновенно. Все новые клиенты Торговой платформы пользования в течение первых 3 месяцев будут бесплатными.
Источник: Минфин
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