Microsoft инвестирует 4 млрд евро в облачные сервисы и службы ИИ во Франции

Корпорация Microsoft планирует потратить 4 миллиарда евро (4,3 миллиарда долларов) на создание облачной инфраструктуры и инфраструктуры искусственного интеллекта во Франции, объявив о последних значительных затратах на технологии искусственного интеллекта. Об этом пишет Bloomberg.

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Американская фирма стремится помочь научить миллион людей и поддержать 2500 стартапов к 2027 году в европейской стране, говорится в заявлении.

В начале этого года Microsoft объявила о партнерстве и инвестировала 15 миллионов евро в парижский стартап Mistral AI, конкурирующий с OpenAI.

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