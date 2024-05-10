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10 мая 2024, 14:12 Читати українською

Mastercard начал обработку внутренних платежей в Китае

Совместное предприятие Mastercard NetsUnion начало обрабатывать платежи, произведенные в Китае с помощью карт Mastercard, выпущенных банками страны. Об этом сообщает пресс-служба платежной системы.

Совместное предприятие Mastercard NetsUnion начало обрабатывать платежи, произведенные в Китае с помощью карт Mastercard, выпущенных банками страны.
Фото: pixabay.com

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Кроме того, совместное предприятие подтвердило, что карты под брендом Mastercard теперь будут приниматься как для внутренних, так и для международных покупок.

«Это еще одна важная веха для Mastercard. С момента выхода на рынок почти 40 лет назад, мы наладили прочные отношения с китайскими банками, продавцами и финтех-компаниями, чтобы присоединить людей к глобальной экономике», — заявил генеральный директор Mastercard Майкл Мибах.

В феврале 2020 года Народный банк Китая (НБК) дал одобрение Mastercard NetsUnion к началу официальной подготовки к внутренней клиринговой деятельности в Китае.

С этого времени совместное предприятие установило стандарты, правила, структуры и инфраструктуру в соответствии с местными нормативными требованиями и получило необходимые сертификаты для ведения соответствующего типа бизнеса в государстве.

В ноябре 2023 года Mastercard NetsUnion получила официальное разрешение от НБК и Национального управления финансового регулирования до начала деятельности по клирингу банковских карт на внутреннем рынке.

Источник: Минфин
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