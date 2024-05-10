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10 мая 2024, 8:48 Читати українською

НБУ ввел в обращение новую памятную монету «День Европы» (фото)

Глава Национального банка Украины Андрей Пышный совместно с Послом Е С в Украине, главой представительства ЕС в Украине Катариной Матерновой презентовали памятную монету «День Европы».

Глава Национального банка Украины Андрей Пышный совместно с Послом Е С в Украине, главой представительства ЕС в Украине Катариной Матерновой презентовали памятную монету «День Европы».► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости«Эта монета символизирует единство Украины и Европы, солидарность в борьбе за демократию и свободу, наши общие ценности и стремление к мирному и преуспевающему будущему», — говорится в сообщении.
Фото: НБУ

Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

«Эта монета символизирует единство Украины и Европы, солидарность в борьбе за демократию и свободу, наши общие ценности и стремление к мирному и преуспевающему будущему», — говорится в сообщении.

Дизайн монеты

Дизайн монеты создала художница Наталья Фандикова.

На аверсе монеты по центру размещен стилизованный трезубец, символ Украины. Слева от него — официальный лозунг Европейского Союза: «Единство в многообразии» (вверху полукругом). Справа — цветочный орнамент, символизирующий процветание и самобытную культуру украинского государства.

На реверсе монет на зеркальном фоне размещены аббревиатуры EU и UA, которые, переплетаясь, создают визуальный символ единства Украины и Европы. Две буквы «U» являются одним целым, формируя образ новой жизни, прорастающей под эгидой Европейского Союза.

Ниже изображена надпись «День Европы / Europe Day», вокруг которой — двенадцать звезд так же, как и на флаге ЕС, что символизирует единство, целостность и гармонию народов Европы.

Характеристики

  • Памятная монета «День Европы» имеет номинал 5 гривен,
  • Монета изготовлена из нейзильбера.
  • Тираж монеты — до 50 000 шт.

Где купить

Приобрести памятную монету «День Европы» можно с 9 мая в интернет-магазине нумизматической продукции Национального банка и банках-дистрибьюторах (Укргазбанк, Радабанк, Таскомбанк, Приватбанк) по мере их отгрузки банкнотно-монетным двором НБУ.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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