НБУ ввел в обращение новую памятную монету «День Европы» (фото)

Глава Национального банка Украины Андрей Пышный совместно с Послом Е С в Украине , главой представительства ЕС в Украине Катариной Матерновой презентовали памятную монету «День Европы».

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«Эта монета символизирует единство Украины и Европы, солидарность в борьбе за демократию и свободу, наши общие ценности и стремление к мирному и преуспевающему будущему», — говорится в сообщении.

Дизайн монеты

Дизайн монеты создала художница Наталья Фандикова.

На аверсе монеты по центру размещен стилизованный трезубец, символ Украины. Слева от него — официальный лозунг Европейского Союза: «Единство в многообразии» (вверху полукругом). Справа — цветочный орнамент, символизирующий процветание и самобытную культуру украинского государства.

На реверсе монет на зеркальном фоне размещены аббревиатуры EU и UA, которые, переплетаясь, создают визуальный символ единства Украины и Европы. Две буквы «U» являются одним целым, формируя образ новой жизни, прорастающей под эгидой Европейского Союза.

Ниже изображена надпись «День Европы / Europe Day», вокруг которой — двенадцать звезд так же, как и на флаге ЕС, что символизирует единство, целостность и гармонию народов Европы.

Характеристики

Памятная монета «День Европы» имеет номинал 5 гривен,

Монета изготовлена из нейзильбера.

Тираж монеты — до 50 000 шт.

Где купить

Приобрести памятную монету «День Европы» можно с 9 мая в интернет-магазине нумизматической продукции Национального банка и банках-дистрибьюторах (Укргазбанк, Радабанк, Таскомбанк, Приватбанк) по мере их отгрузки банкнотно-монетным двором НБУ.