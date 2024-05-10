ПУМБ в третий раз подряд признан лучшим работодателем финансового сектора Украины

На прошлой неделе издание Forbes Украина опубликовало исследование «ТОП-50 лучших работодателей Украины 2024», проведенное совместно с онлайн-платформой по поиску работы Rоbota.ua. По итогам исследования, ПУМБ признан лучшим работодателем среди финансовых учреждений Украины. В общем рейтинге ПУМБ вошел в ТОП-15 среди всех отечественных компаний. Это уже третий триумф ПУМБ как лучшего работодателя в финансовом секторе Украины. Аналогичную награду от Forbes банк получил и по результатам 2023 и 2022 годов.

Все компании, участвовавшие в исследовании, оценивались уважаемым жюри по 10 категориям. Среди них были такие как: бренд работодателя, условия труда, соцпакет, справедливое вознаграждение, вклад в победу, чувство защиты, информационная открытость, возможности для развития и равенство. В этом году организаторы исследования получили 41 875 анкет от сотрудников более 200 компаний.

По результатам исследования ПУМБ получил 76 баллов. Этому способствовало то, что в течение 2023 года ПУМБ инвестировал в поддержку сотрудников более 53 млн. грн. Это и доплата сотрудникам отделений, работающих в «красной зоне», и материальная помощь работникам в случае гибели родственников или повреждения жилья из-за военных действий, выплаты при мобилизации сотрудников для закупки военной экипировки. ПУМБ оказывал помощь с трудоустройством работникам, вынужденным выехать с оккупированных или прифронтовых территорий и всегда давал возможность изменить вектор карьеры в рамках банка. Также банк открыл в прошлом году новый диджитальный офис в Киеве, работающий по технологии «умный дом» в формате коворкинга. Человечность как основа корпоративной культуры и системная поддержка команды позволяет ПУМБ из года в год оставаться лидером среди банков-работодателей Украины.

«В этом году мы еще раз подтвердили наше первенство в рейтинге лучших работодателей среди банков по версии Forbes. Быть первым — это всегда почетно. Впрочем, удерживать лидерство — вдвое сложнее и ценнее! Благодарю Правление банка, что в центре внимания наряду с результатом и клиентом всегда и сотрудник! Благодарна команде HR за проекты, направленные на развитие и поддержку людей, а работникам — за их многочисленные благодарные отзывы!», — комментирует событие Светлана Тихоненко, руководитель Управления по развитию бренда работодателя.

Напомним, что ПУМБ также попал в ТОП-25 лучших работодателей для ветеранов по версии Forbes Украина.