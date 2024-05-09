С начала года 6571 агрохозяйства получили 42,3 млрд гривен банковских кредитов на развитие. Из них по государственной программе «Доступные кредиты 5−7−9» — 3878 хозяйств профинансировано на 17,7 млрд гривен. Об этом говорится в сообщении Минагро.
С начала года аграрии получили 17,7 миллиарда гривен по программе «Доступные кредиты 5-7-9»
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Наибольший объем кредитов по разным программам получили аграрии следующих областей:
- Киевская — 12,7 млрд грн. выделено для 615 предприятий;
- Кировоградская — 2,7 млрд грн для 811;
- Тернопольская — 2,6 млрд грн для 259;
- Днепропетровская — 2,5 млрд грн для 475;
- Львовская — 2,47 млрд грн — для 394;
- Винницкая — 2,3 млрд грн — для 629;
- Полтавская — 2,2 млрд грн для 369;
- Одесская — 2,1 млрд грн для 529;
- Харьковская — 1,8 млрд грн — для 373.
По программе «Доступные кредиты 5−7−9» больше всего получили предприятия следующих областей:
- Киевская — 2,3 млрд грн для 362 хозяйств;
- Кировоградская — 1,8 млрд грн для 524;
- Винницкая — 1,6 млрд грн — для 393;
- Харьковская — 1,6 млрд грн выделено для 244;
- Одесская — 1,2 млрд грн для 340;
- Волынская — 1 млрд грн для 211;
- Днепропетровска — 981,1 млн. грн. для 233.
Напомним
Льготное финансирование агропроизводителей по Программе «Доступные кредиты 5−7−9» на протяжении 2024−2025 годов возможно благодаря поддержке Всемирного банка в рамках «Экстренного проекта предоставления инклюзивной поддержки для восстановления сельского хозяйства Украины (ARISE)».
Программа упрощает доступ микро- и малого бизнеса к банковскому кредитованию. Аграрии могут получить кредит в размере до 90 млн. грн.
Кредитование предоставляется под 5−9% годовых в зависимости от категории кредита и субъекта предпринимательства.
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