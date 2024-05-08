AstraZeneca отзывает свою вакцину от Covid-19 с рынков по всему миру

Британская фармацевтическая компания AstraZeneca отзывает свою вакцину Oxford-AstraZeneca от Covid-19 по всему миру. Об этом сообщает британская газета The Telegraph .

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Что известно

Вакцину изымут во всем мире, пишет издание. В Европейском Союзе ее больше нельзя будет использовать — после того, как компания AstraZeneca добровольно отозвала свое маркетинговое разрешение. Заявка на отзыв вакцины была подана еще 5 марта и вступила в силу во вторник, 7 мая 2024 года.

Подобные заявки будут поданы в ближайшие месяцы не только в ЕС, но и в Великобритании и других странах, одобривших вакцину, известную как Vaxzevria.

Какая причина

В то же время фармацевтический гигант AstraZeneca уверяет, что решение об изъятии вакцины с рынков сугубо коммерческое. Ведь вакцину Vaxzevria больше не производят и не снабжают: ее заменили обновленные и более безопасные вакцины, которые борются с новыми вариантами COVID-19.

Предыстория

Вакцина Oxford-AstraZeneca столкнулась с обвинениями в том, что может провоцировать развитие тромбоза с тромбоцитопенией (TTS) — состоянием, при котором уровень тромбоцитов в крови снижается, и образуются тромбы, что может привести к серьезным осложнениям.

30 апреля 2024 г. стало известно, что компания AstraZeneca впервые признала в суде, что вакцина действительно может вызвать этот редкий, но гипотетически смертельный побочный эффект.