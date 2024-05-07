На каждого совершеннолетнего украинца приходится в среднем 3 платежных карты

Общее количество платежных карт, эмитированных украинскими банками, превысило 115 млн шт., а это в среднем по 3 карты на каждого совершеннолетнего гражданина страны. Об этом рассказала заместитель председателя правления Глобус банка Анна Довгальская.

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Ссылаясь на данные НБУ, она отметила, что в общем количестве платежных карт свыше 45,3% — это карты для осуществления расходных операций (более 52 млн шт.) и в течение 2023 года по сравнению с прошлым годом их количество выросло на 12,5%.

Кроме того, как утверждает специалист, существенно изменилось количество бесконтактных карточек: с декабря 2022 года по декабрь 2023 года их количество увеличилось на 17% — до 30,6 млн шт., поэтому уже почти 59% активных карточек являются бесконтактными.

Растет популярность токенизированных платежных карт (NFC-технология): с декабря 2022 по декабрь 2023 их количество выросло на 57% — до 12,4 млн шт. (т.е. примерно каждая четвертая активная платежная карта является токенизированной).

«По итогам 2023 года в украинских торговых сетях почти 90% общего количества и сумм безналичных операций осуществлялись с использованием бесконтактной оплаты и NFC-технологии», — подчеркнула Довгальская.

Эксперт отметила, что лидерами по объемам операций с использованием платежных карт по-прежнему являются международные платежные системы MasterCard и Visa.

Так, в течение 2023 года доля операций по карточкам этих систем составила 99,9% от общего количества сделок (7 912,5 млн шт.) и 99,5% от общей суммы сделок (6 140,8 млрд грн).

Довгальская отметила, что в 2023 году наибольшее количество сделок по платежным картам пришлось на расчеты в торговой сети — почти 70% (около 5 млрд сделок).

В то же время переводы с карты на карту являются лидерами по суммам операций — 37,1% (или 1 478,6 млрд грн).