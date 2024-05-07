Швеция планирует перемены для украинских беженцев

Шведское правительство предлагает, чтобы украинские беженцы могли быстрее зарегистрироваться и получить номер социального страхования в стране. Это должно дать им ряд преимуществ. Об этом правительство Швеции сообщило в понедельник, передает Европейская правда.

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Что известно

Сейчас украинцы должны прожить в Швеции три года перед тем, как их смогут занести в реестр населения, и прежде чем они смогут получить номер социального страхования.

В то же время, правительство хочет, чтобы украинцы могли регистрироваться уже через год пребывания в стране. Новые правила могут вступить в силу 1 ноября.

Это значит, что они получат полный доступ к медицинской помощи. Они получат доступ к стоматологической помощи. Они получат возможность ухаживать за детьми и быть в отпуске по уходу за ребенком.

Преимущества для украинцев

Кроме того, из-за своего номера социального страхования они также могут получить идентификационный номер банка, облегчающий возможности контактов с органами власти и, например, с детской школой", — пояснила министр по вопросам миграции Швеции Мария Мальмер Стенергард.

Кроме того, украинские беженцы, зарегистрированные в национальном реестре, могут участвовать в программе агентства по трудоустройству, которая поддерживает изучение шведского языка и помогает с поиском работы.

Участие в программе позволит получать больше денег, чем получают украинцы сегодня.

На сегодняшний день украинцы могут получать от Миграционного агентства Швеции 71 шведскую крону в день (7 евро), а с участием в программе — 308 шведских крон (30 евро).

По расчетам шведского правительства, по состоянию на ноябрь этого года около 33 тысяч украинцев будут зарегистрированы и получат право на лучшую помощь в выходе на рынок труда через программу агентства занятости.

Впрочем, украинцы не будут иметь права на помощь на детей или жилье, а многие будут продолжать жить на 71 шведскую крону в день, пока не смогут зарегистрироваться после пребывания в стране более 12 месяцев.