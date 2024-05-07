Рекордное количество вакансий и антирекордная конкуренция: каким был рынок труда в апреле

Дефицит кадров на рынке труда только обостряется: вакансий становится все больше, количество соискателей незначительно, но уменьшается, поэтому конкуренция продолжает падать. В то же время, уже третий месяц подряд средний размер заработной платы не меняется. Об этом идет речь в исследовании Work.ua.

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Как восстанавливается рынок

Несмотря на все нынешние несогласия, некоторые сезонные тенденции остаются неизменными. Например, работодатели активно готовятся к туристическому сезону, а соискатели готовы отзываться на заманчивые предложения летних подработок.

Рекордное количество вакансий

В апреле работодатели разместили на Work.ua 111 095 предложений работы. Это рекордное количество вакансий с начала полномасштабного вторжения. Напомним, что предыдущий рекорд по этому показателю был установлен в сентябре 2023 г., когда на рынке труда было 105 809 вакансий.

Где больше всего вакансий

В 14 областях Украины рынок труда показывает полное обновление и предлагает больше вакансий, чем в феврале 2022 года. Эти области продолжают лидировать — здесь видим наибольший прирост предложений работы в апреле: Ровенская (+11%), Тернопольская, Закарпатская, Черновицкая и Житомирская области (по +10%).

Зарплатное плато

В апреле средняя зарплата в вакансиях на Work.ua составила 20000 грн. Так что уже третий месяц подряд этот показатель остается на одном уровне.

Такая же ситуация и в пяти областях-лидерах. Не изменился средний размер зарплаты во Львовской (20 000 грн.), Одесской (20 000 грн.), Днепропетровской (19 000 грн.) и Харьковской области (18 000 грн.). В Киевской области наблюдаем минимальный рост средней зарплаты на 100 грн до 22 500 грн.

Но в разрезе категорий все же присутствуют колебания. Больше выросли зарплаты в вакансиях в категориях:

«Недвижимость» — 40 000 грн, +7% к марту;

«Транспорт, автобизнес» — 27 500 грн, +6%;

«Телекоммуникации и связь» — 22 000 грн, +5%;

«Маркетинг, реклама, PR» — 24 000 грн, +4%;

«Розничная торговля» — 16 500 грн, +3%;

«Гостинично-ресторанный бизнес, туризм» — 18 000 грн, +3%;

«Логистика, склад, ВЭД» — 19 000 грн, +3%.

В четырех категориях средний размер зарплаты, напротив, уменьшился:

«Топменеджмент, руководство высшего звена» — 36 500 грн, -9% к марту;

«Страхование» — 24 700 грн, -1%;

«Финансы, банк» — 16 840 грн, -1%;

«Юриспруденция» — 19 500 грн, -1%.