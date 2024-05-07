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7 мая 2024, 12:36 Читати українською

Рекордное количество вакансий и антирекордная конкуренция: каким был рынок труда в апреле

Дефицит кадров на рынке труда только обостряется: вакансий становится все больше, количество соискателей незначительно, но уменьшается, поэтому конкуренция продолжает падать. В то же время, уже третий месяц подряд средний размер заработной платы не меняется. Об этом идет речь в исследовании Work.ua.

Дефицит кадров на рынке труда только обостряется: вакансий становится все больше, количество соискателей незначительно, но уменьшается, поэтому конкуренция продолжает падать.

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Как восстанавливается рынок

Несмотря на все нынешние несогласия, некоторые сезонные тенденции остаются неизменными. Например, работодатели активно готовятся к туристическому сезону, а соискатели готовы отзываться на заманчивые предложения летних подработок.

Рекордное количество вакансий

В апреле работодатели разместили на Work.ua 111 095 предложений работы. Это рекордное количество вакансий с начала полномасштабного вторжения. Напомним, что предыдущий рекорд по этому показателю был установлен в сентябре 2023 г., когда на рынке труда было 105 809 вакансий.

Где больше всего вакансий

В 14 областях Украины рынок труда показывает полное обновление и предлагает больше вакансий, чем в феврале 2022 года. Эти области продолжают лидировать — здесь видим наибольший прирост предложений работы в апреле: Ровенская (+11%), Тернопольская, Закарпатская, Черновицкая и Житомирская области (по +10%).

Зарплатное плато

В апреле средняя зарплата в вакансиях на Work.ua составила 20000 грн. Так что уже третий месяц подряд этот показатель остается на одном уровне.

Такая же ситуация и в пяти областях-лидерах. Не изменился средний размер зарплаты во Львовской (20 000 грн.), Одесской (20 000 грн.), Днепропетровской (19 000 грн.) и Харьковской области (18 000 грн.). В Киевской области наблюдаем минимальный рост средней зарплаты на 100 грн до 22 500 грн.

Но в разрезе категорий все же присутствуют колебания. Больше выросли зарплаты в вакансиях в категориях:

  • «Недвижимость» — 40 000 грн, +7% к марту;
  • «Транспорт, автобизнес» — 27 500 грн, +6%;
  • «Телекоммуникации и связь» — 22 000 грн, +5%;
  • «Маркетинг, реклама, PR» — 24 000 грн, +4%;
  • «Розничная торговля» — 16 500 грн, +3%;
  • «Гостинично-ресторанный бизнес, туризм» — 18 000 грн, +3%;
  • «Логистика, склад, ВЭД» — 19 000 грн, +3%.

В четырех категориях средний размер зарплаты, напротив, уменьшился:

  • «Топменеджмент, руководство высшего звена» — 36 500 грн, -9% к марту;
  • «Страхование» — 24 700 грн, -1%;
  • «Финансы, банк» — 16 840 грн, -1%;
  • «Юриспруденция» — 19 500 грн, -1%.

Высокие средние зарплаты (кроме руководящих должностей и сферы IT) рынок труда предлагает специалистам в Силах обороны Украины — в среднем 70 000 грн. Это вакансии для боевых медиков, гранатометчиков, связистов, зенитчиков, командиров отделения, пулеметчиков, пилотов дрона, разведчиков и т. д.

Источник: Минфин
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Комментарии - 4

+
0
potator
potator
7 мая 2024, 12:46
#
Отведи меня боже попасть на эти вакансии и на те что снизу статьи тоже
+
0
YakovBoricov
YakovBoricov
7 мая 2024, 12:54
#
Людей дуже не вистачає . Наразі знайти людей стало важко і це факт. Я вже мовчу про якість спеціалістів … Майбутне взагалі незрозуміло… як і ким…
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+15
mantis05
mantis05
7 мая 2024, 13:45
#
Здравствуйте, у вас бронь есть к вакансии? Нет. До свидания.
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+15
Strain
Strain
7 мая 2024, 14:18
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У меня знакомый занимается градостроительными работами. Говорит порвало трубу. Выехали раскопали. Подошёл военкомат всем работягам в яме выдал повестки. На следующий день никто на работу не вышел. Всё. Яма стоит. Труба отрезана. Работать некому.

Зеленский лучше бы думал как вернуть тех кто 2 года на курорте в Польше без звуков тревог и ракет. Вот они отдохнули, пополнили бюджет другой страны и пускай идут воюют.

После войны они как ни в чем ни бывало вернутся. Зеленый ну максимум штраф введет. И обновить данные в ТЦК. Но после войны на это уже плевать. Готов хоть сейчас штраф оплатить=)

А вообще ситуация патовая. Реально воевать никто идти не хочет и без загранотрядов не пойдет. Лучше пару лет в тюрьме с туберкулезом, но живым чем без конечностей никому не нужный инвалид (и это в лучшем случае).
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