Дефицит кадров на рынке труда только обостряется: вакансий становится все больше, количество соискателей незначительно, но уменьшается, поэтому конкуренция продолжает падать. В то же время, уже третий месяц подряд средний размер заработной платы не меняется. Об этом идет речь в исследовании Work.ua.
Рекордное количество вакансий и антирекордная конкуренция: каким был рынок труда в апреле
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Как восстанавливается рынок
Несмотря на все нынешние несогласия, некоторые сезонные тенденции остаются неизменными. Например, работодатели активно готовятся к туристическому сезону, а соискатели готовы отзываться на заманчивые предложения летних подработок.
Рекордное количество вакансий
В апреле работодатели разместили на Work.ua 111 095 предложений работы. Это рекордное количество вакансий с начала полномасштабного вторжения. Напомним, что предыдущий рекорд по этому показателю был установлен в сентябре 2023 г., когда на рынке труда было 105 809 вакансий.
Где больше всего вакансий
В 14 областях Украины рынок труда показывает полное обновление и предлагает больше вакансий, чем в феврале 2022 года. Эти области продолжают лидировать — здесь видим наибольший прирост предложений работы в апреле: Ровенская (+11%), Тернопольская, Закарпатская, Черновицкая и Житомирская области (по +10%).
Зарплатное плато
В апреле средняя зарплата в вакансиях на Work.ua составила 20000 грн. Так что уже третий месяц подряд этот показатель остается на одном уровне.
Такая же ситуация и в пяти областях-лидерах. Не изменился средний размер зарплаты во Львовской (20 000 грн.), Одесской (20 000 грн.), Днепропетровской (19 000 грн.) и Харьковской области (18 000 грн.). В Киевской области наблюдаем минимальный рост средней зарплаты на 100 грн до 22 500 грн.
Но в разрезе категорий все же присутствуют колебания. Больше выросли зарплаты в вакансиях в категориях:
- «Недвижимость» — 40 000 грн, +7% к марту;
- «Транспорт, автобизнес» — 27 500 грн, +6%;
- «Телекоммуникации и связь» — 22 000 грн, +5%;
- «Маркетинг, реклама, PR» — 24 000 грн, +4%;
- «Розничная торговля» — 16 500 грн, +3%;
- «Гостинично-ресторанный бизнес, туризм» — 18 000 грн, +3%;
- «Логистика, склад, ВЭД» — 19 000 грн, +3%.
В четырех категориях средний размер зарплаты, напротив, уменьшился:
- «Топменеджмент, руководство высшего звена» — 36 500 грн, -9% к марту;
- «Страхование» — 24 700 грн, -1%;
- «Финансы, банк» — 16 840 грн, -1%;
- «Юриспруденция» — 19 500 грн, -1%.
Высокие средние зарплаты (кроме руководящих должностей и сферы IT) рынок труда предлагает специалистам в Силах обороны Украины — в среднем 70 000 грн. Это вакансии для боевых медиков, гранатометчиков, связистов, зенитчиков, командиров отделения, пулеметчиков, пилотов дрона, разведчиков
Комментарии - 4
Зеленский лучше бы думал как вернуть тех кто 2 года на курорте в Польше без звуков тревог и ракет. Вот они отдохнули, пополнили бюджет другой страны и пускай идут воюют.
После войны они как ни в чем ни бывало вернутся. Зеленый ну максимум штраф введет. И обновить данные в ТЦК. Но после войны на это уже плевать. Готов хоть сейчас штраф оплатить=)
А вообще ситуация патовая. Реально воевать никто идти не хочет и без загранотрядов не пойдет. Лучше пару лет в тюрьме с туберкулезом, но живым чем без конечностей никому не нужный инвалид (и это в лучшем случае).