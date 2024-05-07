Доход биткоин-майнеров упал до минимума с июня 2021 года

3 мая 2024 года суточный доход майнеров упал до 437,28 BTC — $28,4 млн, согласно Glassnode. Это новый минимум с конца июня 2021 года, когда показатель просел до 388,6 BTC, пишет Incrypted.

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По состоянию на 5 мая 2024 года суточный доход биткоин-майнеров вырос до 558,6 BTC. Однако это все еще значительно ниже уровня халвинга, когда показатель был более 1000 BTC.

Портал Blockchain.com приводит уже другие данные. В отличие от Glassnode, здесь показатель подсчитан в долларовом выражении.

Общая тенденция та же. Однако минимум в этом случае будет с августа 2023 года, что можно объяснить скачками курса актива.

Напомним

20 апреля 2024 года в сети биткоина состоялся халвинг, сокративший вознаграждение майнеров за каждый блок до 3,125 BTC.