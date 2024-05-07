Платежные решения для бизнеса — роль PaySaxas в финансовых инновациях

Независимо от того, где вы живете, в эпоху цифровых технологий, страны связаны между собой как никогда раньше. Компании постоянно ищут глобальные рынки, на которые можно выйти. Поскольку глобализация продолжает формировать будущее бизнеса, потребность в мультивалютных корпоративных счетах никогда еще не была такой актуальной. Одна из ведущих платежных систем, PaySaxas Financial Solutions , сегодня внедряет изменения и помогает желающим с международными денежными транзакциями.

Какие ключевые тенденции существуют в направлении межконтинентальных платежей, какие технологии влияют на улучшение процессов, а также роль компании в революции международных платежей для бизнеса в интервью «Минфину» рассказал CEO компании PaySaxas Financial Solutions Corporation Алекс Cуленко.

Фон и Визия:

Господин Суленко, расскажите историю создания PaySaxas и визию, которая побудила вас войти в сферу международных платежей?

Paysaxas была создана для решения серьезных трудностей глобального бизнеса с помощью специализированных экспертных услуг по обеспечению соблюдения финансовых требований и проведению транзакций.

Уникальный опыт команды в сфере международных платежей, подкрепленный многолетней работой в международной торговле, позволяет глубоко понимать все аспекты этой деятельности.

Компания внедрила передовые технологии, включая блокчейн, что значительно увеличивает скорость и безопасность транзакций.

Методика дифференциации платежей позволяет адаптировать услуги к уникальным условиям каждого региона, гарантируя высокую эффективность. Благодаря этим стратегиям, PaySaxas эффективно решает проблемы международных платежей, способствуя глобальному экономическому развитию.

Чем PaySaxas отличается от других компаний в сфере финансовых технологий на сегодняшнем рынке?

PaySaxas предоставляет уникальную платежную систему для проведения международных транзакций. К тому же, финтех компания создавалась для помощи бизнесу во всем мире в управлении международными финансами.

Мы предлагаем инновационные решения для обработки платежей, конвертации валют, отправки средств и управления рисками, упрощая сложность международных финансовых операций. PaySaxas использует передовые технологии, такие как искусственный интеллект, машинное обучение и блокчейн, для создания эффективных и инновационных финансовых решений. Это позволяет нам предлагать клиентам быстрые, надежные и эффективные услуги.

Стратегия и Влияние:

Какие стратегии внедрила PaySaxas для преодоления вызовов международных транзакций, в частности, для украинского бизнеса?

PaySaxas постоянно работает над улучшением сервиса для бизнеса, включая бизнес украинского происхождения. Для этого компания разработала и ввела следующие стратегии:

Низкие комиссионные и обменные курсы: Мы предлагаем низкие комиссии и справедливые курсы обмена валют для международных переводов, что позволяет бизнесу уменьшить расходы на международные операции.

Мультивалютные счета: PaySaxas предлагает мультивалютные счета, позволяющие украинскому бизнесу получать, хранить и тратить деньги в разных валютах с пониженными расходами на обмен валют.

Технологии блокчейна: Компания PaySaxas использует технологии блокчейна для оптимизации международных переводов, обеспечивая быстрые и эффективные транзакции без необоснованно высоких комиссий.

Эти и другие стратегии помогают бизнесу эффективно выполнять международные финансовые операции, уменьшая затраты и оптимизируя процессы перевода денег.

Технологические Инновации:

Какие последние технологические достижения использует PaySaxas для улучшения процессов международных платежей?

Мы анализируем рынок и инструменты появляющиеся в доступе каждый день. Именно технологии стали движущей силой развития компании и услуг. Следующие инструменты последние месяцы активно используются нашими специалистами:

Искусственный интеллект. Компании используют алгоритмы ИИ для анализа больших объемов данных и выявления шаблонов в платежных транзакциях. Это помогает выявлять подозрительные транзакции и свести к минимуму риски мошенничества.

Блокчейн технологии. Блокчейн используется для создания децентрализованных сетей, обеспечивающих безопасный и быстрый обмен цифровыми активами. Он также может обеспечить прозрачность и автоматизацию международных платежей.

Криптовалюта стейблкоин. Некоторые компании используют криптовалюты и стабильные средства для осуществления международных платежей, что может обеспечить быстрые переводы без привязки к традиционным банковским системам.

Как, по вашему мнению, новые технологии, такие как блокчейн, повлияют на будущее сервисов PaySaxas?

Воздействие новейших технологий, особенно блокчейн, существенно влияет на развитие компании и сервиса PaySaxas. Именно такие передовые цифровые инструменты диктуют формирование будущей финансовой структуры. Вот какие преимущества доступны именно для клиентов компании PaySaxas:

Технологии блокчейна помогают увеличить скорость и эффективность международных платежей через PaySaxas. Это способствует снижению времени обработки и стоимости транзакций, что выгодно пользователям.

Блокчейн известен своей высокой стойкостью к мошенничеству и переменам. Интеграция блокчейна может улучшить безопасность и надежность платежных систем PaySaxas, уменьшая риски мошенничества и финансовых атак.

Интеграция блокчейна позволяет PaySaxas расширить свой функционал, включая такие возможности как мгновенная расчетная система, смарт-контракты и другие инновационные финансовые услуги.

Сегодня компания уже предлагает надежное и качественное сотрудничество, но, конечно, инновационные технологии со временем выведут продукцию и сервис PaySaxas на новый уровень.

Партнерская Программа:

Как присоединиться к вашей партнерской программе, и могут ли партнеры из Украины извлечь выгоду из нее?

PaySaxas Affiliate Program — это механизм, с помощью которого мы предлагаем другим компаниям или физическим лицам (партнерам) сотрудничество по привлечению клиентов на условиях взаимовыгодного сотрудничества. Для того чтобы стать частью этого проекта, каждый может уже сейчас перейти по ссылке и зарегистрировать свой личный профиль.

Далее, вы получаете индивидуальную ссылку, которую отсылаете всем желающим стать клиентами платежной системы PaySaxas. Когда компания регистрируется по вашей ссылке и проходит онбординг, вам начисляется денежный бонус в вашем кабинете. Таким образом, выиграют все. Украинцы уже сейчас могут получать дополнительный доход.

Чем ваша партнерская программа отличается от других и чем она привлекательна для украинской аудитории?

Мы разработали уникальную программу без границ. Любой по всему миру может зарегистрироваться и распространять ссылки другим заинтересованным клиентам. Пассивный доход, который устраивает обе стороны. Также наша онлайн платформа разработана на базе современных технологий, поэтому будущему партнеру нужно будет сделать лишь несколько кликов, чтобы присоединиться к нашей виртуальной команде.

Мы предлагаем высокие комиссионные выплаты за каждого привлеченного клиента. Сегодня наши клиенты и партнеры — это наша главная ценность.

Обзор Рынка:

Учитывая эволюцию мирового финансового ландшафта, какие ключевые тенденции должны знать украинские компании, занимающиеся международными платежами?

Сфера интернациональных платежей, как и остальные направления активно развивается. Новейшие технологии не позволяют отдохнуть, поэтому каждый день можно наблюдать новые изменения и появление современных инноваций. Для украинских компаний, занимающихся международными платежами, важно быть в курсе ключевых тенденций мирового финансового ландшафта. Вот на что бы я хотел бы обратить внимание:

Компании должны следить за новыми технологиями, такими как блокчейн, искусственный интеллект и расширенные аналитические инструменты, которые могут улучшить их финансовые операции.

Предпринимателям следует быть готовыми к изменениям в требованиях и выполнении регуляторных стандартов, которые могут повлиять на международные платежи.

Рост электронной коммерции и изменение потребительских предпочтений требуют новых подходов к международным платежам.

Увеличение угроз кибербезопасности и требований к защите персональных данных подчеркивает важность обеспечения безопасности и конфиденциальности при осуществлении международных платежей.

Такие направления сегодня формируют повестку дня на арене международных транзакций. Не забывайте, что от осведомленности в этих областях зависит развитие вашего бизнеса, экономическая выгода и безопасность как персональных данных, так и денег.

Как PaySaxas обеспечивает соблюдение международного денежного регулирования и какие вызовы это представляет?

Хочу подчеркнуть, что PaySaxas, как глобальная компания в сфере финансовых технологий, прикладывает значительные усилия для соблюдения международного финансового регулирования. Например:

Мы используем комплексные системы внутреннего контроля, которые помогают выявлять и предотвращать финансовые преступления, такие как отмывание денег и финансирование терроризма. Эти системы включают в себя мониторинг транзакций, идентификацию рисков и процессы внутреннего аудита. Команда PaySaxas регулярно обучается и обновляет свои знания по международному финансовому регулированию, включая изменения в законодательстве и стандартах в странах, где мы работаем. PaySaxas использует передовые технологии, такие как искусственный интеллект и машинное обучение, для автоматизации процессов обнаружения и предотвращения финансовых преступлений.

Вызовы, связанные с соблюдением международного финансового регулирования, представляют собой сложность и объем требований, предъявляемых перед компанией. Это включает необходимость постоянного обновления систем и процессов, а также затраты на обучение персонала и сотрудничество с экспертами. Кроме того, разнообразие регуляторных требований в разных странах может усложнить процесс соответствия. Однако соблюдение международного финансового регулирования является важным элементом деятельности PaySaxas, поскольку это помогает обеспечить безопасность и надежность наших услуг клиентам и сохранить доверие потребителей.

Будущие Направления:

Какие новые рынки или сервисы планирует исследовать PaySaxas в течение следующих пяти лет?

Хотел бы заметить, что уже сегодня компания PaySaxas помогает клиентам в более 100 юрисдикциях по всему миру. Но, естественно, это не конечная точка. Мы всегда ищем возможности входа на новые рынки и расширения своего присутствия. PaySaxas рассматривает уже сейчас развитие в Азии, Северной Америке и других регионах.

Помимо основных услуг, таких как обработка платежей и конвертации валют, PaySaxas рассматривает возможности разработки новых продуктов и сервисов, отвечающих на переменные потребности клиентов и рыночные требования. Более того, мы уже сегодня работаем над усилением сотрудничества со стратегическими партнерами с другими компаниями в сфере финансов, экономики и электронной коммерции для совместного развития новых продуктов и услуг, а также для увеличения рыночного проникновения.

Как вы планируете развивать сервисы PaySaxas, чтобы удовлетворить изменяющиеся потребности ваших клиентов, в частности, на украинском рынке?

Одной из главных стратегий развития PaySaxas является постоянное усовершенствование своих сервисов, чтобы лучше удовлетворять потребности клиентов во всех странах, включая Украину. Вот несколько направлений, на которых компания планирует сосредоточить внимание:

Получение надлежащих авторизаций в новых юрисдикциях.

Постоянное добавление новых валютных пар и возможностей конвертации, чтобы помочь клиентам PaySaxas осуществлять международные переводы более удобно и эффективно

Сосредоточение на упрощении и удобстве использования платформы для клиентов, в частности, разработка мобильных приложений и онлайн-интерфейсов, позволяющих легко управлять денежными переводами и осуществлять конвертации валют.

Проведение рекламных кампаний и образовательных мероприятий, направленных на увеличение осведомленности о возможностях и преимуществах использования PaySaxas для международных переводов среди украинских клиентов.

Эти и другие направления по улучшению сервисов компании планируются в ближайшее время. Мы ежедневно работаем над тем, чтобы решать главную задачу PaySaxas — удовлетворение клиентов платформы.

Советы Предпринимателям:

Какой совет вы бы дали украинским предпринимателям, стремящимся расширить свой бизнес на международном уровне по финансовым транзакциям?

Интересный вопрос. Есть несколько вещей, о которых следует помнить предпринимателям, стремящимся расширить свой бизнес на международном уровне:

Помните о валютных рисках. Будьте в курсе валютных колебаний и их потенциального влияния на ваш бизнес. Дополнительные расходы на обмен валют для оплаты и денежных переводов могут привести к увеличению суммы, которую бизнес должен заплатить за товар или услугу. Оцените различные способы оплаты, доступные для международных транзакций, такие как банковские переводы, кредитные карты, платежные онлайн-платформы, и такие как PaySaxas. Выберите методы, обеспечивающие безопасность, эффективность и главное уменьшение издержек вашего бизнеса. Ознакомьтесь с финансовыми правилами и налоговым законодательством в странах, в которых вы планируете вести деятельность. Соблюдение местных нормативных актов имеет решающее значение для избежания юридических проблем и финансовых санкций.

Расширение бизнеса на международном уровне может быть затруднительным, поэтому важно быть терпеливым и готовым к вызовам. Выбирайте надежного партнера, который может снизить риски для вашей деятельности. PaySaxas в этом плане помогает предпринимателям сконцентрироваться на операционной деятельности бизнеса и не беспокоиться за платежную часть.