Кто помогает россии наращивать производство оружия и возможно ли это остановить

Несмотря на западные санкции, российская оборонная промышленность преуспевает. С началом войны резко выросло производство россией важных видов оружия. Поставки из каких стран помогают поддерживать это производство и как с этим могут бороться страны Запада, рассказывает The Economist. «Минфин» публикует подготовленный Друкарнею перевод статьи.

К началу этого года, например, ежемесячные мощности по производству ракет дальнего радиуса действия, как полагают, выросли более чем в два раза. Рост стал возможным благодаря новым международным поставщикам, которые поставляют детали, электронику и инструменты.

Собрать воедино эту цепь поставок сложно; товары часто продаются через сложную сеть подставных компаний. Однако исследование торговых данных, проведенное Центром стратегических и международных исследований (CSIS), аналитическим центром в Вашингтоне, округ Колумбия, свидетельствует о том, что значительная часть импорта ведет в одну страну (см. диаграммы 1 и 2).

Китайские фирмы поставляют в россию полупроводники, которые играют решающую роль для создания различных систем вооружений. Они также поставляют навигационное оборудование, детали для реактивных самолетов и более общие товары, такие как шариковые подшипники, используемые в артиллерийских орудиях и другом оборудовании.

Записи о транзакциях свидетельствуют о том, что импорт прецизионного производственного оборудования, используемого для критически важного оборудования (известного, как станки с числовым программным управлением, или станки с ЧПУ), в основном также поступает из Китая (см. график 3). В период с марта по июль прошлого года из Китая в россию ежемесячно осуществлялось более 10 000 транзакций, связанных с этими инструментами. Каждая запись может содержать несколько товаров, поэтому реальное количество поставленных машин, вероятно, намного выше.

Графики свидетельствуют о том, что российский импорт таких товаров начал расти после того, как президент владимир путин объявил частичную мобилизацию в сентябре 2022 года. Но всплеск поставок из Китая пришелся на март 2023 года, когда Си Цзиньпин, лидер страны, встретился с господином путиным в москве. Китай утверждает, что он придерживается нейтралитета в войне и не поставляет оружие. Но экспорт этих небольших товаров подтверждает, что он гораздо больше вкладывает в военную машину кремля. Энтони Блинкен, государственный секретарь США, уже упрекнул Китай за то, что он является «основным поставщиком» российской «оборонительной промышленной базы».

Иные пути в рф

Торговля с Китаем — не единственная проблема для западных стран, которые пытаются подорвать российскую оборонную промышленность. Несмотря на усиленный экспортный контроль, в 2023 году россия все еще получала много компонентов западного производства.

Товары из Франции, Германии и Японии, например, попадали в россию через третьи страны, такие как Турция и Объединенные Арабские Эмираты, которые не подписались под западными санкциями. Исследование аналитического центра Royal United Services Institute, опубликованное в декабре, показало, что компания Compel, один из ведущих российских дистрибьюторов микроэлектроники, импортировала огромные объемы западной микроэлектроники не только через Гонконг, но и через Германию.

Обеспечить соблюдение более строгих правил непросто. С одной стороны, россия все чаще использует оборудование низшего класса — отчасти из-за того, что она исчерпала запасы более совершенных систем. Это означает, что российские производители оружия ищут технологии, которые также используются в гражданских целях, поток которых сложнее ограничить в международных цепях поставок.

Еще одним осложнением является то, что Украина также частично зависит от китайских производителей некоторых деталей машин (хотя эти поставки намного меньше, чем-то, что Китай поставляет в россию). Тот, кто разрабатывает и внедряет западные санкции, должен учитывать, не повредят ли дальнейшие ограничения для некоторых китайских фирм также и украинским военным закупкам.

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Пока производственный бум в россии, похоже, будет продолжаться. Ожидается, что ее оборонные расходы достигнут $115 млрд в 2024 году, что на 68% больше, чем в 2023 году. Однако даже с помощью Китая и других стран, рф не сможет продолжать наращивать темпы до бесконечности. Взрывчатых веществ, необходимых для производства артиллерийских ракет и других боеприпасов, не хватает. В некоторых регионах запасы советских времен, которые восстанавливают россияне, закончатся в течение следующих нескольких лет. Между тем западные страны могут приложить усилия, чтобы закрыть лазейки в нынешних санкциях и нарастить собственные производственные мощности, чтобы помочь Украине.