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2 мая 2024, 15:04 Читати українською

Минюст не будет проводить публичную закупку услуг юрсоветника по миллиардному делу Сенс Банка в ICSID

Министерство юстиции не будет проводить открытую публичную закупку услуг юридического советника для спора в арбитраже в Международном центре по разрешению инвестиционных споров (International Center for Settlement of Investment Disputes, ICSID), который инициировали бывшие совладельцы национализированного Сенс Банка (бывший Альфа-Банк) через ABH Holdings S.A. из Люксембурга. Об этом в ответ на официальный запрос «Минфина» сообщил заместитель министра юстиции по вопросам европейской интеграции Людмила Сугак.

Министерство юстиции не будет проводить открытую публичную закупку услуг юридического советника для спора в арбитраже в Международном центре по разрешению инвестиционных споров (International Center for Settlement of Investment Disputes, ICSID), который инициировали бывшие совладельцы национализированного Сенс Банка (бывший Альфа-Банк) через ABH Holdings S.

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Что известно

Она объяснила, что в целом процедура закупки услуг иностранного юридического советника регулируется постановлением Кабмина № 1178 от 12.10.2022 («Об утверждении особенностей осуществление публичных закупок товаров, работ и услуг для заказчиков, предусмотренных законом „О публичных закупках“, на период действия правового режима военного положения в Украине и в течение 90 дней со дня его прекращения или отмены»).

Но уточнила, в случае со спором в ICSID есть важный нюанс, из-за которого не планируется публичная закупка.

«Подпунктом 10 пункта 13 Постановления № 1178 определено, что приобретение заказчиками услуг, стоимость которых составляет или превышает 100 тыс. гривен, может осуществляться путем заключения договора о закупке без применения открытых торгов и/или электронного каталога для закупки услуг в случае, когда осуществляется закупка юридических услуг, связанных с защитой прав и интересов Украины во время урегулирования споров, рассмотрения в зарубежных юрисдикционных органах дел с участием иностранного субъекта и Украины. Итак, процедура открытых торгов для закупки услуг юридического советника по этому делу, согласно законодательству, не применяется», — разъяснила Людмила Сугак.

А также сообщила о создании межведомственной рабочей группы для работы по делу в ICSID по Сенс Банку. На текущий момент в ее состав входят представители таких семи украинских структур: Минюста, Министерства иностранных дел, Национального банка, СБУ, Министерства финансов, Смысл Банка и Министерство экономики.

Напомним

21 июля 2023 года украинские власти приняли решение о национализации Сенс Банк (бывшего Альфа-Банка). А 4 января 2024 года люксембургский ABH Holdings S.A., связанный с экс-акционерами Сенс Банка Михаилом Фридманом и Петром Авен, подал в арбитражный запрос в ICSID.

Требует компенсацию $1 млрд, а также возмещение материальных и моральных убытков. Ответчиком выступает наше правительство — а именно, Министерство юстиции Украины.

Автор:
Лысенко Елена
Финансовый журналист Лысенко Елена
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Qwerty1999
Qwerty1999
2 мая 2024, 15:51
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«На текущий момент в ее состав входят представители таких семи украинских структур:
Минюста, Министерства иностранных дел, Национального банка, СБУ, Министерства
финансов, Смысл Банка и Министерство экономики.»

Лень — двигатель прогресса.
Журналисты и редактора, которым лень хоть раз вычитать публикуемый
текст после машинного перевода вызывают недоумение…
И ведь уже не первый десяток раз после машинного перевода с украинского
на русский Сенс банк переводят как Смысл банк и даже не вносят правки…
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