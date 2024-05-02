Украинцам ограничили доступ к онлайн-казино: спасет ли это лудоманов

Не прошло и четырех лет, как в Украине вновь легализовали азартные игры, как этот вид бизнеса стал угрозой для граждан. Недавно Президент обнародовал Указ, направленный на борьбу с игровой зависимостью. Какие именно изменения предусмотрены в нем и насколько они будут эффективными, в колонке для ЭП рассказала народный депутат Украины Нина Южанина. «Минфин» публикует ключевые тезисы.

Наконец-то игровой бизнес решили ограничить. Правда, не весь, а только часть онлайн-казино, и то — только после соответствующей петиции военного, и то — только после того, как реклама игр на деньги буквально начала появляться из каждой щели.

Хотя бы частичное ограждение граждан от влияния этого вида бизнеса предусмотрено законом «О государственном регулировании деятельности в сфере организации и проведения азартных игр».

Он предполагает создание Государственной системы онлайн-мониторинга (ГСОМ). В августе будет два года, как ГСОМ должна была начать работу, но до сих пор ждем. А принципы ответственной игры так и остались просто на бумаге.

В Верховной Раде готовится ко второму чтению законопроект № 9256-д, направленный на борьбу со лудоманией, однако частично, какими-то полумерами. Теперь есть еще и Указ Президента. Станет ли он панацеей от игровой зависимости? Давайте разбираться по пунктам.

Контроль рекламы

Кабинету Министров поручено в течение трех месяцев разработать порядок ограничения всех форм рекламы азартных игр. Но есть закон «О рекламе», которым и должны устанавливаться ограничения.

И определенные ограничения там есть, хотя они, очевидно, недостаточны и либо очень свободно трактуются, либо просто не выполняются. И в итоге, реклама азартных игр почти повсюду. Законопроект № 9256-д предусматривает запрет рекламы азартных игр, но еще при рассмотрении ее налоговым комитетом начались разговоры, что всю рекламу запрещать нельзя.

Ограничения для игроков

Планируется запретить регистрацию организатором азартных игр, казино в интернете нескольких аккаунтов для одного игрока. Частично это предусмотрено законопроектом № 9256-д, но в другой интерпретации, а именно: в виде запрета использования клиентом более одного счета для осуществления расчетов в игре.

Среди других ограничений, предусмотренных Указом Президента, не предусмотренных ни законопроектом № 9256-д, ни каким-либо другим законопроектом: определение максимального времени непрерывного участия в азартной игре в интернете в сутки для одного аккаунта; введение обязательных перерывов в игре; определение максимального времени игры в неделю.

Как Кабмин будет реализовывать такие требования, которые не будут отражены в законе, если не спешит даже с выполнением прямых законодательных норм, — вопрос риторический.

Установление лимита расходов игрока на игру в течение определенного времени (дня, недели, месяца) с возможностью его изменения не чаще одного раза в месяц, что написано в Указе, также никакой законодательной инициативой не предусмотрено.

К тому же, такое ограничение не будет эффективным, поскольку нет ограничения по сумме. Другое дело — ограничить лимит игрока на игру в течение месяца (например, одной минимальной заработной платой), который игрок может повысить до уровня не выше 50% от своего среднемесячного налогооблагаемого дохода за предыдущий календарный год, с обязательным подтверждением такого дохода.

Что важно: контроль за выполнением всех этих требований невозможен без внедрения ГСОМ и передачи туда информации в таком виде, который позволяет ее анализировать по каждому отдельному игроку. Таких законодательных предложений пока нет.

Онлайн-мониторинг и блокировка сайтов

Есть в Указе и поручение в части ГСОМ: ее Кабмин должен внедрить в течение трех месяцев, согласно своему Постановлению от 16.02.2024 № 171. Еще раз: эта норма должна была заработать почти два года назад, она была основным условием для легализации игорного бизнеса.

И отсутствие ее до сих пор означает, что в течение почти двух лет игорный бизнес работает вне правового поля.

Что ж, подождем еще три месяца, но здесь вопрос к требованиям правительственного постановления: о доступе к системам организаторов азартных игр там речь не идет, что по факту превращает систему онлайн-мониторинга в большое хранилище данных. В итоге, у нас будет Государственная система онлайн-мониторинга, которая, собственно, онлайн-мониторинг и не осуществляет.

Что касается принятия решений о блокировке нелегальных веб-сайтов по представлению центрального органа исполнительной власти, что обеспечивает формирование и реализацию государственной политики в сфере организации и проведения азартных игр и лотерей, то выполнение данного пункта Указа является проблематичным.

На сегодняшний день не существует центрального органа исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализацию государственной политики в сфере организации и проведения азартных игр и лотерей; Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) такими полномочиями не наделена, поэтому любые решения, принятые по ее представлению, могут быть отменены по результатам обжалования.

Запрет для военных

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины должен безотлагательно ввести запрет для военнослужащих на доступ к игорным заведениям и/или участие в азартных играх в интернете. Каким образом? Разве что путем издания соответствующего приказа, однако действенность такого приказа будет почти нулевой.

Законопроект № 9256-д предусматривает внесение военнослужащих в установленном Кабмином порядке в Реестр лиц, которым ограничен доступ к игорным заведениям и части азартных игр. Но ведь не только в военных дело: в такой Реестр сейчас включено чуть больше 6 тысяч человек (в том числе 10 военных).

То есть участие в азартных играх является проблемой для большого числа граждан, которые тратят в онлайн-казино, по разным подсчетам, 400−500 млн грн ежедневно. Внесение же в Реестр военных создает высокий риск утечки информации о них, что даже в мирное время неприемлемо, не говоря о военном.

Не только поручения, но и рекомендации

Рекомендации, предоставленные Нацбанку, в части запрета приема, как залога, товаров двойного использования, утверждение методических рекомендаций по блокировке платежей граждан кредитными средствами на счета организаторов азартных игр, контроль Р2Р-переводов, опять же, должны быть внесены, как изменения в законодательство (в противном случае, так и останутся рекомендациями).

Пункты Указа о проведении Минцифры в месячный срок переговоров с компаниями Apple и Google о запрете размещения приложений с азартными играми без соответствующей лицензии в зоне UA в их магазинах приложений, а также о проведении в двухмесячный срок проверок организаторов азартных игр в части соблюдения санкционного законодательства — не комментирую. Это делать нужно.

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А вот рекомендация Офиса Генпрокурора совместно с СБУ, ДБР, Нацполицией и БЭБ усилить меры реагирования по фактам нарушения требований законодательства субъектами хозяйствования, осуществляющими деятельность на рынке азартных игр, воспринимается неоднозначно. Должны были эти органы и без решения СНБО и Указа Президента, а по закону реагировать на факты нарушения законодательства? Если нет, то на основании чего будут делать это теперь? Если же должны были и не делали, то почему, и понесет ли кто-то за это ответственность?