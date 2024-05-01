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1 мая 2024, 9:42 Читати українською

За первый квартал 2024 года украинцы открыли более 74 тысяч новых фопов — Опендатабот

Более 74 тысяч новых фопов открыли украинцы за первый квартал 2024 года по данным Единого государственного реестра. Это на 33,6% больше, чем за первый квартал прошлого. Об этом говорится в данных Опендатабота.

Более 74 тысяч новых фопов открыли украинцы за первый квартал 2024 года по данным Единого государственного реестра.

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Открытие ФОПов

Рекордные 74050 новых фопов открыли украинцы за первый квартал 2024 года. Это на треть больше, чем в прошлом, и 18% больше, чем до начала полномасштабного вторжения в 2021 году.

Бесспорным лидером по количеству новых дел в последние годы остается столица. За первый квартал текущего года в Киеве зарегистрировали 10 252 новых бизнеса — это 13,8% от общего количества.

На втором месте Днепропетровщина: 6,8 тысячи новообразованных бизнесов. Замыкает тройку лидеров Киевская область: 5,7 тысячи новых фопов.

Четверть новозарегистрированных фопов занимаются розничной торговлей — это самая популярная сфера, неизменная на протяжении последних 4 лет. Среди наиболее востребованных направлений бизнеса среди украинских предпринимателей также оказались предоставление индивидуальных услуг и компьютерное программирование.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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