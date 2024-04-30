Объединение ПРРО, обеспечивающее 70% рынка, требует привлечения представителей к МРГ при Минфине в качестве участников

В четверг, 18 апреля, представителей Объединения сервис-провайдеров программных РРО впервые пригласили на Межведомственную рабочую группу по проблемам ПРРО при Министерстве финансов Украины. Представителям реального рынка не было разъяснено, какую именно проблематику сферы ПРРО решает МРГ и почему «проблемы» засекречены. В то же время руководством МРГ было заявлено, что все предложения Объединения будут носить только рекомендательный характер, а сама Группа и дальше будет сосредотачиваться на обозначенных ранее направлениях.

Отметим, что в МРГ были приглашены представители силовых ведомств и помощник народного депутата, однако ни один представитель рынка не привлечен к участию. Нам также известно, что не привлечены даже представители Минэкономики и Государственной Регуляторной службы. Объединение сервис-провайдеров программных РРО считает, что непубличная дискуссия и отсутствие в составе Группы практиков может привести к ошибочным решениям, которые исказят позитивные реформы, уменьшат объем фискализации и негативно повлияют на доверие и качество работы малых и крупных бизнесов. Поэтому мы требуем присоединения к МРГ на правах участников.

Чем сегодня занимается МРГ при Минфине и почему Объединение ПРРО требует приобщить участников рынка к обсуждению

В январе до участников Объединения начала доходить информация о том, что в Минфин были направлены исследования по «уязвимости ПРРО», которые якобы позволяют совершать махинации с чеком. Во время встречи Объединения ПРРО с заместителями Министра финансов 8 февраля было подтверждено, что рабочая группа действительно существует (ее было создано за 3 дня до встречи — 5 февраля).

Тогда нам также сообщили, что исследование относительно уязвимостей ПРРО действительно поступало в Министерство, и по его последствиям там заказали собственно (за 260 тысяч гривен в КПИ). Это исследование до сих пор находится под грифом «Для служебного пользования» и какие именно выводы рассматриваются (да указаны ли там какие-то риски вообще) — общество до сих пор не знает. Позицию по поводу открытости исследования Объединение отстаивает с момента появления информации о его существовании.

Тогда же заместители Министра показали нам видео, на котором демонстрируется создание фейкового чека с помощью копии программы ПРРО, находящейся в оффлайне. Представители Минфина прямо заявили, что это «учебный материал», который учит «уклоняться от налогообложения», и что такие видео указывают на «системные проблемы с этим решением». Мы нашли это видео в сети, там было 66 просмотров, а по нашему запросу в БЭБ ответили, что признаков налоговых нарушений оно не имеет.

Первое заседание МРГ, в которое не были включены участники рынка, однако были включены пятеро неназванных сотрудников силовых органов и помощник народного депутата, ранее проблемами фискализации не занимавшийся, состоялось 12 февраля. Ключевой темой была «проблема офлайна», (т.е. фактически запрет работы программных РРО без интернета, или введение в настоящее время расчета через книгу ОРО) и вопрос физического блока в ПРРО (что на практике превратит программный продукт в классический кассовый аппарат со всеми его недостатками). Протокол второй встречи до сих пор не публиковался, так что общество вообще не знает, что именно там обсуждалось и формировался ли документ. Такой уровень закрытости обсуждений Объединение ПРРО считает неприемлемым.

Почему Объединение не согласно с обсуждениями будущего отрасли за закрытыми дверями

Программные РРО определили успех реформы по фискализации. Для большинства микро и малых бизнесов недорогие и простые в использовании программные продукты стали единственной возможностью выполнить требования государства. На это прямо указывает статистика — доля ПРРО относительно РРО стремительно и стабильно растет последние три года, как и доля генерируемых ими чеков.

Значительную часть этого успеха обеспечили бизнес-компании-операторы, которые в открытой конкуренции развивали свои продукты, тратя на это силы, средства и время. Но очень важно то, что этим продуктам доверились клиенты.

Предприниматели, которые пользуются ПРРО, ожидают, что программы, которыми они доверяют, будут и в дальнейшем оставаться удобными. В то же время новости о поисках уязвимостей, угрозах нацбезопасности, рисках сворачивания режима офлайн и изолированности МРГ от участников рынка вызывают среди клиентов встревоженность и могут стать факторами недоверия к реформе.

Именно поэтому объединение с самого начала создания МРГ пыталось приобщиться к этой дискуссии на правах участников. Наконец, нас допустили на третье заседание Группы, предоставили возможность зачитать свои предложения по собственному видению улучшения сервисов, однако заявили, что все перечисленные предложения носят «рекомендательный характер», и на результаты обсуждений не будут влиять. На чем же основывается обсуждение «проблемы офлайна» нам объяснить не смогли, есть лишь гипотетические предположения относительно рисков, не подкрепленных никакими фактами.

Фактически мы столкнулись с ситуацией, когда при Министерстве финансов существует рабочая группа, которая рассматривает проблему, сущность и описание которой не очерчены, а исследования закрыты под грифом «Для служебного пользования» без учета опыта и рекомендаций профессионального рынка.

Почему Объединение требует приобщить представителей рынка к МРГ на правах участников

По результатам встречи 18 апреля должны констатировать, что сегодня Межведомственная рабочая группа при Минфине концентрируется на гипотетических проблемах, не подкрепленных реальными фактами или статистикой. Мы и дальше будем требовать:

Снять гриф «Для служебного пользования» с исследования злоупотреблений в оффлайне, которое было заказано в КПИ по результатам «обращений» в Минфин;

Предоставить конкретные данные о реальном количестве нарушений в режиме оффлайн как для обоснования злоупотреблений, о которых говорят участники, так и для предоставления провайдерами конкретных предложений по решению реальных, а не гипотетических проблем;

Работать вместе с практиками рынка, которые сделали эту реформу успешной, и доля касс ПРРО которых 70%, для наработки практических решений в пользу реформ по фискализации и цифровизации РРО, облегчая программные продукты для конечного потребителя, вместо искажения технологии, усложнения архитектуры и добавления аппаратных решений ;

Участники Объединения сервис-провайдеров программных РРО отвечают за работу до 70% программных касс в Украине. Мы не имеем право пренебрегать как доверием наших клиентов, так и трудом специалистов, которые сделали программные продукты удобными сотням тысяч предпринимателей. Именно поэтому мы требуем приобщить представителей объединения к МРГ на правах полноценных участников.

Представители рынка имеют право на участие в обсуждениях, прямо влияющих на будущее их продуктов. Считаем, что и участники МРГ, представляющие Государство, должны осознавать пользу от таких обсуждений, ведь найти качественные решения невозможно без понимания, как работают программные решения и чего ожидают от них конечные потребители.

Мы также постоянно работаем над разработкой качественных решений по отрасли в целом и готовы к диалогу со всеми, кто заинтересован в успешном внедрении реформы по фискализации, обеспечении клиентов доступом к качественным сервисам и удобному использованию таких сервисов. Предложения можно посылать на почту Объединение сервис-провайдеров программных РРО: associationprro@gmail.com