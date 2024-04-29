Нацбанк наложил штраф в размере 258 тыс на «А-Банк» за нарушение требований законодательства о защите прав потребителей финансовых услуг. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
НБУ наказал «А-Банк» за то, что не предоставлял потребителям паспорт кредита в письменной форме
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«Указанный банк не предоставлял информацию потребителям до заключения договоров о потребительском кредите в виде паспорта потребительского кредита в письменной форме», — пояснили в Нацбанке.
Услугами банка пользуется более 3,1 млн. клиентов. В прошлом году «А-Банк» увеличил на 65% (до 7,9 млрд. грн.) объем кредитования населения.
Источник: Минфин
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