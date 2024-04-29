Нацбанк наклав штраф у розмірі 258 тис на «А-Банк» за порушення вимог законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг. Про це повідомляє пресслужба регулятора.
29 квітня 2024, 18:37
НБУ покарав «А-Банк» за те, що не надавав споживачам паспорт кредиту у письмовій формі
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«Зазначений банк не надавав інформацію споживачам до укладення договорів про споживчий кредит у вигляді паспорта споживчого кредиту в письмовій формі», — пояснили в Нацбанку.
Послугами банку користується понад 3,1 млн клієнтів. Торік «А-Банк» збільшив на 65% (до 7,9 млрд грн) обсяг кредитування населення.
Джерело: Мінфін
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