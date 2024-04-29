Sense Bank подвел итоги работы Sense SuperApp за прошедший год

Украинский Sense Bank опубликовал на своем сайте результаты обновления функционала своего Sense SuperApp для физических лиц-предпринимателей за прошлый, 2023 год.

По словам банкиров, в прошлом году мобильное приложение Sense SuperApp претерпело множество изменений и дополнений. Так, для ФЛП интегрирован ряд новых функций, таких как возможность получения сертификатов онлайн, генерация QR-кода для платежей и возможность перевыпуска бизнес-карты онлайн.

Но одним из самых значимых дополнений стало глобальное обновление раздела платежей и переводов для ФЛП. Ключевым новшеством стала интеграция финансового мессенджера для предпринимателей. В результате для них, как и для частных лиц, каждая транзакция превратилась в чат, несущий в себе функцию шаблона 2.0. В новом функционале ФЛП могут повторять платежи и сохранять свое назначение, искать детали с помощью универсальной строки, чтобы вся необходимая информация подтягивалась автоматически.

Кроме того, в прошлом году индивидуальные предприниматели — клиенты Sense Bank получили возможность отменить платеж в Sense SuperApp. Эта функция доступна до тех пор, пока банк не произвел платеж.

Отдельно стоит отметить решение для удобной уплаты налогов ФЛП. Для этого банк ввел структурированные платежные поручения. В соответствии с требованиями действующего законодательства все платежи на счета Государственного казначейства должны быть структурированы в виде «Кода вида платежа» и «Дополнительной информации». Чтобы оптимизировать этот процесс и упростить его, в цифровом банке появилась автоматизация: при вводе в счет IBAN, который идентифицируется как казначейский, назначение автоматически формируется в структурированном формате. Вы также можете оплачивать налоги с помощью автоматически сгенерированных шаблонов.

Также упрощен процесс актуализации данных ФЛП. Таким образом, физические лица-предприниматели — клиенты банка, у которых нет изменений, могут быть повторно идентифицированы в Sense SuperApp в несколько кликов. Соответствующее уведомление с предложением актуализировать данные ФЛП появляется при входе в мобильное приложение банка за 30 дней до истечения срока идентификации.

Напомним, 4 апреля этого года мобильное приложение Sense SuperApp стало победителем в номинации «Лучший мобильный банкинг» по результатам крупнейшей профессиональной премии Ukrainian FinTech Awards 2024.