Сегодня, 26 апреля, средний курс покупки наличного доллара в банках составил 39,45 грн/$, продажи — 39,90 грн/$ (в четверг курс был такой же). Об этом свидетельствуют данные финучреждений.
Средний курс покупки наличного доллара в банках не изменился. По чем сейчас продают валюту
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Продажа доллара в банках
Высокую цену продажи выставил Индустриалбанк — 40,20 грн/$.
Глобус продает доллары по 40,10 грн/$, Метабанк и Международный Инвестиционный Банк — 40,05 грн/$.
Дешевле всего, 39,65 грн/$, доллар продает Кредитвест Банк.
Пиреус Банк и Райффайзен Банк продают доллары по 39,79 грн/$. Поликомбанк — 39,80 грн/$.
Банки с крупнейшими филиальными сетями выставили следующие наличные курсы купли/продажи наличного доллара:
- Ощадбанк (1181 отделение) — 39,50−40,10 грн/$;
- Приватбанк (1127) — 39,35−39,95 грн/$;
- Райффайзен Банк (332) — 39,40−39,79 грн/$
- Укрсиббанк (223) — 39,35−39,90 грн/$;
- ПУМБ (222) — 39,50−39,99 грн/$.
Карточный курс
Самый высокий курс продажи в Аккордбанке — 40,70 грн/$.
Минимальный карточный курс продаж поставил Укрсиббанк — 39,45 грн/$.
Источник: Минфин
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