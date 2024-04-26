Инфляция в США выросла больше, чем ожидалось. Экономика замедляется

Экономический рост США упал почти до двухлетнего минимума в прошлом квартале, а инфляция выросла до 3,7%. Об этом пишет Bloomberg.

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Согласно предварительным оценкам правительства, валовой внутренний продукт вырос на 1,6% в годовом исчислении, что ниже всех прогнозов экономистов. Основной двигатель роста экономики — личные расходы — росли медленнее, чем прогнозировалось, на 2,5%, а показатель базовой инфляции вырос на 3,7% выше, чем ожидалось.

Если рост продолжит постепенно замедляться, но инфляция снова резко возрастет, ожидания понижения процентной ставки ФРС в 2024 году начнут выглядеть все более недостижимыми.

Ускорение инфляции в первом квартале было обусловлено скачком инфляции в секторе услуг на 5,1%, без учета жилья и энергетики, что почти вдвое превышает темпы предыдущего квартала.