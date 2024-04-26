Один из крупнейших банков Грузии TBC Bank заходит в Украину

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Страхование жилья от шахедов
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

26 апреля 2024, 10:54 Читати українською

Один из крупнейших банков Грузии TBC Bank заходит в Украину

Антимонопольный комитет предоставил разрешение грузинской TBC Bank Group на получение контроля над компанией Fondy Payments Ltd. Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

Антимонопольный комитет предоставил разрешение грузинской TBC Bank Group на получение контроля над компанией Fondy Payments Ltd.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

TBC Bank Group через свою компанию TBC International Holdings Limited (Великобритания) получает право выкупить доли у украинской компании «Элайенс» и ирландской Fondy Payments Ltd.

По информации Forbes, сумма сделки около 5 млн. евро.

Напомним, что в 2021 году появилась информация, что TBC Bank хотел купить украинскую дочь греческого Piraeus Bank, но эта информация была впоследствии опровергнута.

TBC Bank — один из двух крупнейших банков Грузии, на него приходится около 40% активов сектора. Банк имеет 13 отделений и 32 сервисных центра по всей Грузии. Основан в 1992 году. С 2019 работает также в Узбекистане. С 2014 года акции банка торгуются на Лондонской бирже, а в 2017 году они вошли в индекс FTSE 250. Капитализация банка — 1,4 млрд евро.

Fondy — один из крупнейших операторов на рынке платежей e-commerce, обслуживающий около 20 тыс. торговцев и предлагает широкий спектр платежных решений для онлайн- и оффлайн-бизнеса.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
0
nitrolog
nitrolog
26 апреля 2024, 11:10
#
Москалі через грузинів?
+
0
Sshi Nakam
Sshi Nakam
26 апреля 2024, 11:27
#
Заходять в хату
Шлимазл
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает devildev и 19 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами