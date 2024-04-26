Один из крупнейших банков Грузии TBC Bank заходит в Украину

Антимонопольный комитет предоставил разрешение грузинской TBC Bank Group на получение контроля над компанией Fondy Payments Ltd. Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

TBC Bank Group через свою компанию TBC International Holdings Limited (Великобритания) получает право выкупить доли у украинской компании «Элайенс» и ирландской Fondy Payments Ltd.

По информации Forbes, сумма сделки около 5 млн. евро.

Напомним, что в 2021 году появилась информация, что TBC Bank хотел купить украинскую дочь греческого Piraeus Bank, но эта информация была впоследствии опровергнута.

TBC Bank — один из двух крупнейших банков Грузии, на него приходится около 40% активов сектора. Банк имеет 13 отделений и 32 сервисных центра по всей Грузии. Основан в 1992 году. С 2019 работает также в Узбекистане. С 2014 года акции банка торгуются на Лондонской бирже, а в 2017 году они вошли в индекс FTSE 250. Капитализация банка — 1,4 млрд евро.

Fondy — один из крупнейших операторов на рынке платежей e-commerce, обслуживающий около 20 тыс. торговцев и предлагает широкий спектр платежных решений для онлайн- и оффлайн-бизнеса.