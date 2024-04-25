Активы «дочек» росбанков уже проданы на 5 млрд гривен — Минэкономики

На 5 миллиардов гривен Фонд гарантирования вкладов продал активы бывших дочерей российских банков через онлайн-аукционы в государственной электронной торговой системе Прозорро.Продажи. Об этом говорится в сообщении Минэкономики.

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Активы каких банков продали

Это активы бывших дочерних структур российских банков АО «МР Банк» (бывший «Сбербанк») и ПАО «Проминвестбанк». Речь идет о бывших дочерних структурах российских банков АО «МР Банк» (бывший «Сбербанк») и ПАО «Проминвестбанк».

Среди таких активов: жилые дома и квартиры, здания банков, поликлиник, административные помещения, земельные участки, офисная техника, автомобили, имущественные права и права требования по кредитным договорам.

В частности, среди успешно реализуемых активов: