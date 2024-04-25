На 5 миллиардов гривен Фонд гарантирования вкладов продал активы бывших дочерей российских банков через онлайн-аукционы в государственной электронной торговой системе Прозорро.Продажи. Об этом говорится в сообщении Минэкономики.
Активы «дочек» росбанков уже проданы на 5 млрд гривен — Минэкономики
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Активы каких банков продали
Это активы бывших дочерних структур российских банков АО «МР Банк» (бывший «Сбербанк») и ПАО «Проминвестбанк». Речь идет о бывших дочерних структурах российских банков АО «МР Банк» (бывший «Сбербанк») и ПАО «Проминвестбанк».
Среди таких активов: жилые дома и квартиры, здания банков, поликлиник, административные помещения, земельные участки, офисная техника, автомобили, имущественные права и права требования по кредитным договорам.
В частности, среди успешно реализуемых активов:
- элитная квартира в Конча-Заспе за 4,4 млн гривен (в ходе торгов стоимость актива выросла более чем в полтора раза);
- здание банка с пристройкой подсобных помещений в Кривом Роге (финальная стоимость актива составляет 25,5 млн гривен);
- офисное здание в Виннице (стоимость недвижимости подняли до 55,6 млн гривен).
Источник: Минфин
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