Сегодня, 25 апреля, средний курс покупки наличного доллара в банках составил 39,45 грн/$, продажи — 39,90 грн/$ (в среду — соответственно 39,40 грн/$ и 39,90 грн/$). Об этом свидетельствуют данные финучреждений.
Банки повысили наличный курс доллара
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Продажа доллара в банках
Высокую цену продажи выставил Глобус — 40,10 грн/$.
Аккордбанк и Сбербанк продают американскую валюту по 40,05 грн/$.
Дешевле всего, 39,70 грн/$, доллар продает Кредитвест Банк.
Поликомбанк, Альянс Банк и ОТП Банк продают доллары по 39,80 грн/$.
За 39,83 грн/$ доллар можно купить в Банке «Львов».
Банки с крупнейшими филиальными сетями выставили следующие наличные курсы купли/продажи наличного доллара:
- Сбербанк (1181 отделение) — 39,40−40,05 грн/$;
- Приватбанк (1127) — 39,35−39,95 грн/$;
- Райффайзен Банк (332) — 39,40−39,85 грн/$;
- Укрсиббанк (223) — 39,35−39,90 грн/$;
- ПУМБ (222) — 39,40−39,90 грн/$.
Карточный курс
Самый высокий курс продажи в Аккордбанке — 40,50 грн/$.
Минимальный карточный курс продаж поставил Укрсиббанк — 39,45 грн/$.
Источник: Минфин
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