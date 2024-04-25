Банки повысили наличный курс доллара

Сегодня, 25 апреля, средний курс покупки наличного доллара в банках составил 39,45 грн/$, продажи — 39,90 грн/$ (в среду — соответственно 39,40 грн/$ и 39,90 грн/$). Об этом свидетельствуют данные финучреждений.