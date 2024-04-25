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25 апреля 2024, 15:18 Читати українською

Банки повысили наличный курс доллара

Сегодня, 25 апреля, средний курс покупки наличного доллара в банках составил 39,45 грн/$, продажи — 39,90 грн/$ (в среду — соответственно 39,40 грн/$ и 39,90 грн/$). Об этом свидетельствуют данные финучреждений.

Сегодня, 25 апреля, средний курс покупки наличного доллара в банках составил 39,45 грн/$, продажи — 39,90 грн/$ (в среду — соответственно 39,40 грн/$ и 39,90 грн/$).
Фото: pixabay.com

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Продажа доллара в банках

Высокую цену продажи выставил Глобус — 40,10 грн/$.

Аккордбанк и Сбербанк продают американскую валюту по 40,05 грн/$.

Дешевле всего, 39,70 грн/$, доллар продает Кредитвест Банк.

Поликомбанк, Альянс Банк и ОТП Банк продают доллары по 39,80 грн/$.

За 39,83 грн/$ доллар можно купить в Банке «Львов».

Банки с крупнейшими филиальными сетями выставили следующие наличные курсы купли/продажи наличного доллара:

Карточный курс

Самый высокий курс продажи в Аккордбанке — 40,50 грн/$.

Минимальный карточный курс продаж поставил Укрсиббанк — 39,45 грн/$.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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