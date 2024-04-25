Нацбанк существенно снизил ставки по кредитам рефинансирования

Национальный банк существенно снизил ставки по кредитам рефинансирования — на 2 и. п. до 17,5%. Об этом во время монетарного брифинга в НБУ заявил глава Нацбанка Андрей Пышный.

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Снижение ставок по депсертификатам

«Вместе со снижением учетной ставки также на 1 п. п. уменьшаются размеры ставок по депозитным сертификатам овернайт и трехмесячным депозитным сертификатам — до 13,5% и 16,5% соответственно. Кроме того, НБУ существенно снижает ставки по кредитам рефинансирования — на 2 в. п. до 17,5%. В условиях цикла смягчения процентной политики уменьшается целесообразность сохранять существенную разницу между ставкой по кредитам рефинансирования и учетной ставкой», — заявил Пышный.

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