Сегодня, 24 апреля, средний курс покупки наличного доллара в банках составил 39,40 грн/$, продажи — 39,90 грн/$ (во вторник — соответственно 39,5 грн/$ и 39,98 грн/$). Об этом свидетельствуют данные финучреждений.
Банки продолжают снижать наличный курс доллара
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Продажа доллара в банках
Высокую цену продажи выставили Первый инвестиционный Банк, Индустриалбанк и Абанк — 40,00 грн/$.
Доллар по 39,99 грн/$ продает ПУМБ.
Дешевле всего, 39,73 грн/$, доллар продает Банк «Львов».
Доллар по 39,75 грн/$ продает Скай Банк.
В Кредобанке продажа доллара составляет 39,78 грн/$.
За 39,79 грн/$ доллар можно купить в Креди Агриколь Банке и Пиреус Банке.
Банки с крупнейшими филиальными сетями выставили следующие наличные курсы купли/продажи наличного доллара:
- Ощадбанк (1181 отделение) — 39,45−40,00 грн/$;
- Приватбанк (1127) — 39,25−39,85 грн/$;
- Райффайзен Банк (332) — 39,40−39,70 грн/$;
- Укрсиббанк (223) — 39,35−39,90 грн/$;
- ПУМБ (222) — 39,50−39,99 грн/$.
Карточный курс
Самый высокий курс продажи в Аккордбанке — 40,60 грн/$.
Минимальный карточный курс продаж поставил Укрсиббанк — 39,65 грн/$.
Источник: Минфин
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