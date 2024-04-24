Банки продолжают снижать наличный курс доллара

Сегодня, 24 апреля, средний курс покупки наличного доллара в банках составил 39,40 грн/$, продажи — 39,90 грн/$ (во вторник — соответственно 39,5 грн/$ и 39,98 грн/$). Об этом свидетельствуют данные финучреждений.