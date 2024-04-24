Грузия продлила безвиз для украинцев

Правительство Грузии продлило срок пребывания в стране граждан Украины без визы до трех лет. Об этом говорится на сайте правительства Грузии.

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«Граждане Украины имеют право въезжать в Грузию без визы и находиться там в течение 3 лет», — говорится в документе.

Постановление вступает в силу момента опубликования и продолжается с 24 февраля 2024 года.

Сколько граждан Украины находятся в Грузии

По данным ООН, по состоянию на 1 марта 2023 года по меньшей мере 25 тысяч граждан Украины находились в Грузии как беженцы с начала полномасштабной войны.