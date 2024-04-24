Правительство Грузии продлило срок пребывания в стране граждан Украины без визы до трех лет. Об этом говорится на сайте правительства Грузии.
Грузия продлила безвиз для украинцев
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
«Граждане Украины имеют право въезжать в Грузию без визы и находиться там в течение 3 лет», — говорится в документе.
Постановление вступает в силу момента опубликования и продолжается с 24 февраля 2024 года.
Сколько граждан Украины находятся в Грузии
По данным ООН, по состоянию на 1 марта 2023 года по меньшей мере 25 тысяч граждан Украины находились в Грузии как беженцы с начала полномасштабной войны.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 11 незарегистрированных посетителей.
Комментарии