Перевод денег за границу — какие варианты есть у украинцев?

С начала полномасштабной войны НБУ ввел несколько ограничений на работу валютного рынка и денежные переводы за границу, после чего несколько раз их усиливал. Запреты вводились против спекулянтов и «карточных туристов», однако, они повлияли и на рядовых граждан. Мы разбирались, какие у украинцев остаются варианты для трансграничных денежных переводов.

В Украине введен целый ряд ограничений на переводы за границу. Цель этих мер — перекрыть схемы вывода валюты, уменьшить давление на международные резервы и контролировать курс гривны. Однако, они не могли не сказаться и на обычных украинцах, у которых часто возникают обоснованные потребности в переводах денег за пределы страны: родным, которые сейчас за границей, для оплаты счета в пользу компании нерезидента и многих других жизненных ситуаций.

Итак, какие на данный момент у украинцев есть способы это сделать?

SWIFT-перевод

Раньше это был самый очевидный вариант. Никаких проблем с такими переводами не было. SWIFT-платеж легко отправлялся как с гривневого, так и валютного счета любого украинского банка. Но сейчас НБУ запрещает физическим лицам делать исходные SWIFT-переводы. Исключением является небольшой список случаев:

покупка определенных товаров для военных;

оплата обучения;

оплата медицинских услуг и транспортировка больных;

погашение затрат на возврат тела умершего за границей;

выплата алиментов;

выполнение обязательств по внешним кредитам и займам.

Наличные

Каждый гражданин Украины может вывозить наличные деньги за границу без декларирования в размере до €10 тыс. Можно и больше, но тогда нужно подтверждать происхождение средств. К примеру, квитанциями об их снятии с собственного банковского счета, договорами купли-продажи и т. д. Однако, даже если наличные деньги вместе со всеми документами уже на руках, с ними всегда связаны определенные риски: деньги можно потерять или их могут украсть.

Есть вариант снять наличные деньги уже за границей. Но опять же, с ограничениями. Если делать это с гривневой карты, то только в пределах месячного лимита в 50 000 грн в эквиваленте, и не более 12 500 грн в течение 7 дней. И каждый банк будет трактовать эту норму по своему усмотрению — кто считает именно календарную неделю, другие — отсчитывают 7 дней с момента проведения последней операции по выписке.

Лимит на получение за рубежом валюты в банкоматах (или POS-терминалах) с валютной карты украинских банков равен эквиваленту 20 000 грн в день с одной карты и не больше эквивалента 100 000 грн суммарно со всех карт на один карточный счет в день.

P2P-переводы

Возможность переводить деньги за границу с помощью P2P-переводов остается, но ограничения есть и здесь. Переводы валюты с карт украинских банков на карты иностранных возможны только в размере до 100 тыс. гривен в месяц ($2,6 тыс). Есть возможность пересылать гривну. В этом случае лимиты значительно выше: в зависимости от банка, от $10 до $25 тыс. в месяц. Однако, получатель денег за границей также должен быть клиентом украинского банка и иметь гривневую карту.

Что касается переводов с гривневых карт украинских банков на карты иностранных финучреждений, то они запрещены с октября 2022 года. При этом, как и в случае со SWIFT, есть исключение: можно переводить средства за границу для оплаты обучения (на счета учебных заведений), лечения, транспортировки больных, расходов, связанных со смертью, а также для уплаты алиментов.

Криптовалюта

В течение нескольких последних лет Украина, обычно, попадает в первую десятку стран мира по распространенности криптовалют. Украинцы в них инвестируют, торгуют ими, рассчитываются. Конечно, многие используют их и для переводов за границу, ведь в криптомире нет по этому поводу никаких ограничений. Однако, они есть у тех украинцев, кто сегодня хочет приобрести крипту.

В прошлом году Нацбанк установил ограничения на подобные операции в размере 100 тыс. гривен в месяц. Однако, даже в пределах этого лимита купить крипту сегодня крайне сложно. Дело в том, что участники схем вывода денежных средств из беттинговых компаний использовали подобные шлюзы, что и криптобиржи, для пополнения счетов клиентов или получения ими средств. В итоге, все эти каналы были заблокированы одновременно и остаются таковыми до сих пор, а украинские инвесторы в крипту остались без возможности пополнять свои счета или забрать собственные деньги.

Специализированные обменные сервисы

Воспользоваться услугами специализированных компаний — на данный момент, наверное, самый простой способ осуществить трансграничный перевод. Сделать это можно вполне легально, без лишних хлопот и ограничений. На примере компании 1654.finance, которая сегодня обеспечивает проведение SWIFT- и SEPA-платежей по всему миру, пошагово объясняем, как это работает.

Клиент обращается в одно из отделений 1654.finance, которое сегодня есть во всех областных центрах Украины, и передает компании наличную или безналичную гривну. Сервис производит обмен денег клиента на криптовалюту и зачисляет ее на транзитный кошелек. Европейское подразделение компании 1654.finance осуществляет обратный обмен, после чего клиент получает евро, доллары или другую валюту на свой счет, открытый в традиционном банке, современной платежной системе или neo-банке, по типу Wise, Revolut, Zen, Paysera, N26, Payoneer.

Таким образом, можно перевести за границу средства родным, оплатить покупку там авто, недвижимости и любых других товаров.

У европейского подразделения компании 1654.finance есть лицензия на обмен цифровых активов, поэтому оно предоставляет документы, подтверждающие проведение обменной операции. Ограничений по сумме переводов на данный момент нет.

Комиссии за такой перевод зависят от места, куда он осуществляется, а также дня, когда это происходит. Поэтому их следует уточнять в каждом конкретном случае. Но это наверняка будет и быстрее, и дешевле, чем, например, делать ограниченные Р2Р-переводы или по частям снимать с банкоматов наличные. И точно быстрее и безопаснее, чем возить последнюю через границу. Особенно если речь идет о больших суммах.