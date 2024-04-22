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22 апреля 2024, 14:30 Читати українською

Почти 3 млн грн: сколько кэшбека получили клиенты Sense Bank с картой «Выгода»

Украинский Sense Bank поделился результатами кэшбека по кредитно-дебетовой карте «Выгода». С начала 2024 года клиенты банка заработали 2,9 млн грн в рамках этой программы лояльности.

Накопленный кэшбек клиенты Sense Bank могут вывести реальными деньгами на карту как возврат покупок, совершенных в ТЦ «Эпицентр» в разных уголках Украины.

Кроме того, стало известно, в каких городах наибольшее количество владельцев кобрендинговой карты «Выгода» от Sense Bank. Так, лидером в этом рейтинге стал Киев и область — 23,4%. На втором месте — Днепропетровская область (9,5%), а на третьем — Одесская (6,8%). Также активно открывают карту в Харьковской области (6,5%) и во Львовской (5,5%).

Ранее Sense Bank объявил о старте акции «Кэшбек на все +5%» по карте «Выгода». С 4 апреля по 5 мая 2024 года клиенты смогут получить дополнительные 5%, совершая покупки на сумму от 500 грн в национальной сети ТЦ «Эпицентр», сети гипермаркетов «Новая Линия», на сайте epicentrk.ua и при оплате товара в центрах выдачи онлайн-заказов «Эпицентр». Подробности на сайте финучреждения.

В банке отмечают, что на период акции продолжает действовать стандартная программа лояльности, по которой клиент также получает до 2% кэшбека на карту «Выгода» в Sense SuperApp:

  • 1% бонусами от Sense Bank на товары и услуги,

  • 1% от «Эпицентра», если покупка совершена в этой сети торговых центров.

Источник: Минфин
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