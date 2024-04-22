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22 апреля 2024, 10:20 Читати українською

Доход биткоин-майнеров обновил исторический максимум

20 апреля 2024 года суточный доход биткоин-майнеров обновил исторический максимум на уровне $107,76 млн, согласно YCharts. Это произошло на фоне высоких комиссий по сети, связанных с запуском протокола Runes, пишет incrypted.

20 апреля 2024 года суточный доход биткоин-майнеров обновил исторический максимум на уровне $107,76 млн, согласно YCharts.
Фото:depositphotos

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Халвинг биткоина

20 апреля в сети биткоина состоялся халвинг. Вместе с тем в релиз вышел протокол Runes, позиционируемый его разработчиком Кейси Родармором как аналог Ordinals.

Новый стандарт вызвал всплеск активности в сети, что в свою очередь привело к повышению средней комиссии за трансакцию. Сразу после халвинга она колебалась в пределах от $91 до $112 и более.

Комиссии являются одним из источников дохода биткоин-майнеров. В результате поступления этих контрагентов не сократились после халвинга, как это ожидалось, а выросли.

Читайте: В сети биткоина состоялся четвертый халвинг

20 апреля суточный доход майнеров достиг $107,76 млн. Показатель впервые достиг столь высокого значения. Предыдущий максимум был зафиксирован в апреле 2021:

На ситуацию обратил внимание криптотрейдер под псевдонимом 300 DollarMARA. Согласно его данным, доходы майнеров за блок остаются на уровне до халвинга, несмотря на то, что вознаграждение сократилось до 3,125 BTC:

Отметим, на момент написания средняя комиссия за трансакцию в сети биткоина сократилась до $34,8. Это заметное снижение, однако показатель все еще выше значения к халвингу:

Источник: Минфин
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