Доход биткоин-майнеров обновил исторический максимум

►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

20 апреля в сети биткоина состоялся халвинг. Вместе с тем в релиз вышел протокол Runes, позиционируемый его разработчиком Кейси Родармором как аналог Ordinals.

Новый стандарт вызвал всплеск активности в сети, что в свою очередь привело к повышению средней комиссии за трансакцию. Сразу после халвинга она колебалась в пределах от $91 до $112 и более.

Комиссии являются одним из источников дохода биткоин-майнеров. В результате поступления этих контрагентов не сократились после халвинга, как это ожидалось, а выросли.

Читайте: В сети биткоина состоялся четвертый халвинг

20 апреля суточный доход майнеров достиг $107,76 млн. Показатель впервые достиг столь высокого значения. Предыдущий максимум был зафиксирован в апреле 2021:

На ситуацию обратил внимание криптотрейдер под псевдонимом 300 DollarMARA. Согласно его данным, доходы майнеров за блок остаются на уровне до халвинга, несмотря на то, что вознаграждение сократилось до 3,125 BTC:

#Bitcoin Miner pre-halving block reward: 6.25 + some small fees = ~6.5−7 BTC per block



Bitcoin post-halving reward (w/ ordinals and runes): 3.125 + значительные сообщения от требованию для блока рабочего места = 7+ on average so far



Со total block subsidies for miners post-halving look to be higher…