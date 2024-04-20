В сети биткоина состоялся четвертый халвинг

Сегодня, 20 апреля, в сети биткоина на блоке 840 тысяч состоялся четвертый по счету халвинг. Он сократил вознаграждение за каждый извлеченный блок вдвое — с 6,25 BTC до 3,125 BTC. Об этом сообщает Cointelegraph.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Это запрограммированный процесс в протоколе биткоина, который происходит каждые 210 000 добываемых блоков, примерно каждые четыре года.

Три халвинга прошли в 2012, 2016 и 2020 годах, что привело к значительному падению вознаграждений за майнинг. Первый халвинг биткоина состоялся в 2012 году, тогда вознаграждение за майнинг блока было уменьшено с 50 до 25 BTC.

Основная цель халвинга биткоина — это управление дефицитом и регулирование инфляционного предложения первой криптовалюты. Механизм был встроен в код основателем биткоина под псевдонимом Сатоши Накамото.

Сократив вознаграждение за майнинг вдвое, этот процесс фактически замедляет скорость создания новых биткойнов. Система будет работать примерно до 2140 года, когда будет добыт последний биткоин.

Читайте также: Халвинг биткоина уже скоро: как повлияет на майнеров и цену BTC

Как биткоин отреагировал на халвинг

На это событие биткоин спокойно отреагировал без значительных изменений. К моменту написания новости цена актива составляет около $64 220. За сутки биткоин вырос на 3%, однако за неделю падение составляет 4,77%. Об этом свидетельствуют данные CoinMarketCap.

Стоит отметить, что за 24 часа наибольший рост среди криптовалют с наибольшей капитализацией продемонстрировали:

Напомним

«Минфин» писал, что аналитики JPMorgan спрогнозировали падение курса биткоина после халвинга.