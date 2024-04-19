В Украине должны появиться новый госбанк и госстраховщик: акции «Мотор-Банка» и «Мотор-Гарант» передадут в Фонд госимущества

После завершения всех судебных процедур по делу о взыскании 100% акций «Мотор-Банка» и 90,1% страховой компании « Мотор-Гарант » права на них будут переданы государству, а именно, Фонду госимущества Украины. Это в эксклюзивном комментарии «Минфину» подтвердила директор Департамента санкционной политики Министерства юстиции Инна Богатых.

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Вчера стало известно, что Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Минюста о применении санкций в виде взыскания активов у экспрезидента АО «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева и экстоп-менеджера компании Петра Кононенко.

В доход государства взысканы денежные средства, недвижимость, а также корпоративные права ряда предприятий: ООО «Винницкий авиационный завод» (100% акций), ООО «Вертолеты МСБ» (100%), ООО «Перспектива высокие технологии» (17%) и др. А также два финансовых учреждения — АО «Мотор-Банк» (100% акций) и ТДВ «СК «Мотор-Гарант» (90,1%), и, как сейчас объяснили в Минюсте, их акции передадут в Фонд госимущества.

«Но еще апелляция — минимум 2 месяца, а может быть и дольше (по делу Дерипаски апелляция затянулась почти на полгода). Апелляция — последняя стадия, кассации нет. Решение сразу направляется в Фонд государственного имущества Украины, дальше — от него зависит, как быстро произойдет регистрация собственности за государством. Как правило, речь идет об 1−2 месяцах», — прокомментировала «Минфину» нюансы Инна Богатых.

На текущий момент в Украине 4 госбанка: Приватбанк, Ощадбанк, Укрэксимбанк, Сенс Банк (100% акций принадлежит государству). А также два банка с государственным капиталом — Укргазбанк (94,94% акций у Министерства финансов) и Первый инвестиционный банк (88,89% акций у Фонда госимущества).