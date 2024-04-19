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19 апреля 2024, 8:43 Читати українською

С начала года Минфин привлек более $3 миллиарда внутренних заимствований для покрытия дефицита бюджета

За первые три месяца 2024 Министерство финансов Украины привлекло $3,1 млрд для финансирования дефицита бюджета за счет внутренних заимствований. Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко на встрече финансового блока G7 в рамках рабочего визита в Вашингтон, сообщает пресс-служба министерства.

За первые три месяца 2024 Министерство финансов Украины привлекло $3,1 млрд для финансирования дефицита бюджета за счет внутренних заимствований.
Фото: pixabay.com

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Министр финансов отметил усилия стран G7, ЕС и МФО, имевших решающее значение для поддержания экономической и финансовой стабильности в Украине с началом полномасштабной войны.

Кроме того, Марченко отметил меры Минфина по увеличению собственных поступлений госбюджета, как результат — уменьшение потребности во внешнем финансировании.

«Экономика Украины адаптировалась к полномасштабной войне и продолжает удерживать финансовую стабильность. Правительство показывает свою эффективность. В I квартале доходы бюджета увеличились на 62% по сравнению с I кварталом 2023 года. Это на 13% больше плановых показателей. За первые три месяца 2024 года Минфин привлек $3,1 млрд для финансирования дефицита бюджета за счет внутренних заимствований», — отметил министр финансов.

Однако, как было отмечено, все эти меры обладают ограниченными эффектами. Финансовые потребности Украины в условиях войны значительны, международная поддержка продолжает быть жизненно необходимой.

«Важно найти механизмы, как обеспечить Украину необходимыми средствами уже сейчас. Именно поэтому нам следует ускорить разработку процедур использования замороженных российских активов для нужд Украины. Эти средства нужны Украине для скорейшей победы», — сказал во время выступления Марченко.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+30
potator
potator
19 апреля 2024, 9:19
#
За деньги алекс 2006 только и живем
+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
19 апреля 2024, 10:54
#
Та да, без таких була б і жизнь плоха:)
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