Весна вместе с Ria и ПУМБ: выигрывайте кэшбеки за переводы

ПУМБ вместе с партнером — международной системой переводов Ria Money Transfer подготовили отличный подарок всем клиентам банка — кэшбек 200 грн или 1000 грн за денежные переводы в мобильном приложении ПУМБ Online. Один участник может получить оба кэшбека. Розыгрыш кэшбеков проходит с помощью сервиса random.org.

Первый розыгрыш уже состоялся, осталось еще два. Не упустите свой шанс выиграть кэшбек от ПУМБ и Ria Money Transfer!

Условия участия в акции: до 31.05.2024 г. необходимо получить денежные переводы Ria Money Transfer в приложении ПУМБ на сумму от 50 USD/EUR. Подробные условия акции доступны по ссылке.

Информация об акции на сайте Ria Money Transfer.

Также напоминаем, что до 31.05.2024 действуют скидки до -25% от комиссии за переводы в Украину из Молдовы и Армении. Для получения скидки необходимо указать промокод RIA25MD (из Молдовы) и RIA25AM (из Армении).

Получить перевод Ria Money Transfer в Украине могут как существующие, так и новые клиенты ПУМБ. Новым клиентам достаточно скачать приложение, зарегистрироваться онлайн с помощью Дії, паспорта или ID карты и открыть карту банка.