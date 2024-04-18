Аналог Instagram: TikTok представил новую соцсеть

TikTok запустил новую соцсеть TikTok Notes, в которой пользователи могут выкладывать фото и оставлять подписи с заголовками. Однако пока воспользоваться им могут только жители Канады и Австралии, сообщает The Guardian.

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Хотя TikTok Notes является прямым конкурентом Instagram, соцсеть не полностью копирует дизайн своего аналога. Здесь можно делиться снимками, галереями фотографий и размещать текстовые посты. Еще присутствуют функции репоста, избранного и комментарии. А вот личных сообщений в соцсети нет.

В приложении есть вкладка «Подписки», которая показывает людей, на которых вы подписались, и вкладка «Для вас» — публикации от пользователей, на которых вы подписаны.

Новый аккаунт создавать не придется — можно использовать аккаунт TikTok, если он у вас есть. Одной из особенностей платформы станет интеграция с основным сервисом.

В настоящее время TikTok Notes находится в стадии бета-тестирования. Загрузить новое приложение можно в App Store, так и в Google Play. Он доступен только для жителей Канады и Австралии. Пока не упоминается, когда приложение станет общедоступным во всех странах.