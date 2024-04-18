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18 апреля 2024, 16:34 Читати українською

ВАКС разрешил конфисковать активы экспрезидента «Мотор Сечи» Богуслаева

Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Министерства юстиции о взыскании активов экспрезидента АО «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева и экстоп-менеджера компании Петра Кононенко. Об этом сообщила директор Департамента санкционной политики Минюста Инна Богатых, передает Укринформ.

Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Министерства юстиции о взыскании активов экспрезидента АО «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева и экстоп-менеджера компании Петра Кононенко.
Фото: stopcor.org

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«Только что Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Министерства юстиции о применении санкции в виде взыскания активов к Богуслаеву и Кононенко. В доход государства взысканы корпоративные права (Мотор банк, Мотор Гарант (страховая), Винницкий авиационный завод и другие предприятия), недвижимость, земельные участки, денежные средства, оружие и другие активы», — написала она в Facebook.

Богатых также добавила, что «по отдельным активам третьих лиц суд отказал». Это решение министерство будет оспаривать.

Богатых поблагодарила Офис генерального прокурора, Службу безопасности, НАПК, АРМА, ГНС, другие органы, общественные организации, которые активно работали для сбора надлежащей доказательной базы.

«Апелляция впереди, но первый раунд наш», — подытожила Богатых.

Напомним

Как писал «Минфин», 23 октября 2022 года Вячеслав Богуслаев, президент и эксвладелец одного из крупнейших в мире производителей авиадвигателей «Мотор Сич», задержаны в обвинении в государственной измене Службой безопасности Украины.

Министерство юстиции подало иск в Высший антикоррупционный суд о взыскании в доход государства активов экспрезидента АО «Мотор Сич» Богуслаева и бывшего топ-менеджера компании Кононенко.

Минюст просил взыскать у этих лиц, связанных постоянными бизнес-связями, более 30 единиц недвижимого имущества (жилищных/нежилых помещений, земельных участков), корпоративные права более 10 юридических лиц, среди которых 100% доли в уставных капиталах ОДО СК «Мотор-Гарант», ООО «Винницкий авиационный завод», ООО «Вертолеты МСБ», 2 000 000 шт. простых именных акций эмитента акционерного общества «Мотор-Банк», их доли в уставном капитале ООО «Фирма „Жекон“», а также денежные средства на счетах в АО «ПУМБ» и АО «Мотор-Банк», имущественные права, в частности на торговые марки и патенты на промышленные образцы, большое количество огнестрельного оружия.

«Мотор Сич» — одно из крупнейших предприятий в мире по выпуску двигателей для самолетов и вертолетов, а также промышленных газотурбинных установок. Компания поставляет продукцию более чем в 100 стран мира.

Источник: Минфин
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