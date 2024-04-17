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17 апреля 2024, 16:44 Читати українською

Приватбанк рассматривает возможность выхода на зарубежные рынки

Приватбанк рассматривает возможность выйти на зарубежные рынки, но окончательного решения пока нет. Об этом рассказал CEO банку Герхард Беш в интервью Forbes.

Приватбанк рассматривает возможность выйти на зарубежные рынки, но окончательного решения пока нет.

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Что известно

В настоящее время Приватбанк оценивает целесообразность выхода на рынки Европы.

«Даже если это будет только условно Польша, которая достаточно близка во многих отношениях к Украине, это был бы очень большой проект», — отметил Беш.

Перед банком есть две опции, говорит Беш: сосредоточиться на Украине, где «Приват» уже самый большой банк, или попытаться открыться на таких рынках, как Германия, где много украинских переселенцев. «Или в Польше, где маржа очень низкая, а конкуренция очень большая», — добавил он.

«Так что мы можем получить? Это только репутация, когда мы сможем сказать: смотрите, теперь мы международные? Действительно ли мы рассчитываем на экономическую выгоду? Окончательного ответа пока нет», — отметил Беш.

Определиться с этим вопросом СЭО Приватбанка надеется до конца года. Банк хочет расширить группу клиентов, но это должно быть органично, заметил он. «Мы не хотим прыгать в бизнесы и рынки, которых мы не понимаем», — подытожил Беш.

Источник: Минфин
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Комментарии - 5

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0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
17 апреля 2024, 16:58
#
Оце ржака ©!!!

Еще в Польше не знают что это за контора.
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+15
Rubi0
Rubi0
17 апреля 2024, 17:02
#
Так Приват еще с 2000 годов вышел на зарубежные рынки, 😄 даже сайт еще работает https://privatcards.ru/about.html и предлагает кредит в Воронеже, да и в Казахстане и Прибалтике.
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
17 апреля 2024, 17:08
#
После работы этого банка на оккупированных территориях новость о …воронеже… даже не удивляет.
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0
Алексей Альбещенко
Алексей Альбещенко
17 апреля 2024, 17:15
#
Да… веселый сайт.
— Размер чистых активов ПриватБанка составляет 80165 млрд. грн,
— Уставный фонд банка составляет 5684 млрд. грн,
— Собственный капитал — 7,67 млрд грн,
— Кредитный портфель — 72788 млрд грн,
— Чистая прибыль ПриватБанка по итогам 2008 года составила 1292 млрд. грн.
Суммы в трилионах измеряют…
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0
Олександр Грицкевич
Олександр Грицкевич
17 апреля 2024, 17:11
#
Ага вийдуть, тож так легко вивести банківський продукт на європейський ринок :)
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