Приватбанк рассматривает возможность выхода на зарубежные рынки

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Что известно

В настоящее время Приватбанк оценивает целесообразность выхода на рынки Европы.

«Даже если это будет только условно Польша, которая достаточно близка во многих отношениях к Украине, это был бы очень большой проект», — отметил Беш.

Перед банком есть две опции, говорит Беш: сосредоточиться на Украине, где «Приват» уже самый большой банк, или попытаться открыться на таких рынках, как Германия, где много украинских переселенцев. «Или в Польше, где маржа очень низкая, а конкуренция очень большая», — добавил он.

«Так что мы можем получить? Это только репутация, когда мы сможем сказать: смотрите, теперь мы международные? Действительно ли мы рассчитываем на экономическую выгоду? Окончательного ответа пока нет», — отметил Беш.

Определиться с этим вопросом СЭО Приватбанка надеется до конца года. Банк хочет расширить группу клиентов, но это должно быть органично, заметил он. «Мы не хотим прыгать в бизнесы и рынки, которых мы не понимаем», — подытожил Беш.