Приватбанк рассматривает возможность выйти на зарубежные рынки, но окончательного решения пока нет. Об этом рассказал CEO банку Герхард Беш в интервью Forbes.
Приватбанк рассматривает возможность выхода на зарубежные рынки
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Что известно
В настоящее время Приватбанк оценивает целесообразность выхода на рынки Европы.
«Даже если это будет только условно Польша, которая достаточно близка во многих отношениях к Украине, это был бы очень большой проект», — отметил Беш.
Перед банком есть две опции, говорит Беш: сосредоточиться на Украине, где «Приват» уже самый большой банк, или попытаться открыться на таких рынках, как Германия, где много украинских переселенцев. «Или в Польше, где маржа очень низкая, а конкуренция очень большая», — добавил он.
«Так что мы можем получить? Это только репутация, когда мы сможем сказать: смотрите, теперь мы международные? Действительно ли мы рассчитываем на экономическую выгоду? Окончательного ответа пока нет», — отметил Беш.
Определиться с этим вопросом СЭО Приватбанка надеется до конца года. Банк хочет расширить группу клиентов, но это должно быть органично, заметил он. «Мы не хотим прыгать в бизнесы и рынки, которых мы не понимаем», — подытожил Беш.
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Еще в Польше не знают что это за контора.
— Размер чистых активов ПриватБанка составляет 80165 млрд. грн,
— Уставный фонд банка составляет 5684 млрд. грн,
— Собственный капитал — 7,67 млрд грн,
— Кредитный портфель — 72788 млрд грн,
— Чистая прибыль ПриватБанка по итогам 2008 года составила 1292 млрд. грн.
Суммы в трилионах измеряют…