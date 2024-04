Крупнейший банк Китая отказался принимать юани от россии

Крупнейший банк Китая ICBC, а также еще три кредитных организации — China Citic Bank, Industrial Bank, Bank of Taizhou и Bank of China — перестали принимать платежи по россии в юанях. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источники в российском бизнес-сообществе, передает The Moscow Times.