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17 апреля 2024, 12:23 Читати українською

Крупнейший банк Китая отказался принимать юани от россии

Крупнейший банк Китая ICBC, а также еще три кредитных организации — China Citic Bank, Industrial Bank, Bank of Taizhou и Bank of China — перестали принимать платежи по россии в юанях. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источники в российском бизнес-сообществе, передает The Moscow Times.

Крупнейший банк Китая ICBC, а также еще три кредитных организации — China Citic Bank, Industrial Bank, Bank of Taizhou и Bank of China — перестали принимать платежи по россии в юанях.

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По их словам ситуация резко ухудшилась в конце марта — 80% трансакций стали возвращаться отправителям. Перевести юани в Китай сейчас большая проблема, из-за чего российский импорт оборудования в апреле оказался усложненным, отметил один из собеседников издания.

Незначительные платежи проходят через небольшие китайские финансовые организации, уточнил другой источник. Но и они начинают следовать примеру крупных банков и вводят ограничения.

Платежи, идущие в Китай, сначала долго висят, затем клиента просят заполнить дополнительные анкеты, начинается проверка, затем приходит отказ в проведении сделки без объяснения причины.

Новые ограничения связаны с риском вторичных санкций со стороны США. Несмотря на дружбу с Китаем, китайские банки не собираются идти на конфронтацию с западными регуляторами.

В общем, проблемы с расчетами начались в конце декабря 2023 года — после того, как президент США Джо Байден разрешил американскому Министерству финансов вводить вторичные санкции против компаний и финансовых организаций третьих стран за сотрудничество с россией.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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sultepronit
sultepronit
17 апреля 2024, 13:53
#
Дрібничка, а приємно
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