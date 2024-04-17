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17 апреля 2024, 8:43 Читати українською

«Власна справа»: Украинцы получат еще 136 млн грн

По грантовой программе «Власна справа» еще 573 украинца получат 136 млн грн от государства на начало или развитие собственного бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

По грантовой программе «Власна справа» еще 573 украинца получат 136 млн грн от государства на начало или развитие собственного бизнеса.
Фото:depositphotos

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Подробности

С начала действия программы «Власна справа» уже 15 600 победителей, в развитие бизнеса которых государство инвестирует через гранты в общей сложности 3,7 млрд грн.

«Каждый пятый выданный грант — на открытие своего дела. Это свыше 3 тысяч новых малых и микропредприятий в разных отраслях. Другие взяли гранты на масштабирование действующего бизнеса, увеличение объемов и ассортимента продукции и услуг», — отметила заместитель министра экономики Татьяна Бережная.

При этом эти предприниматели создадут более 34 тысяч новых рабочих мест во всех регионах нашей страны.

В Минэкономики отмечают, что победителями шестой в этом году волны программы стали 573 украинца, которые получат на развитие своего дела 136 млн грн.

Кто получит грант

Среди получателей микрогрантов шестой волны 53% женщин, 34% мужчин и 13% юридических лиц. Более 75% из них имеют высшее образование.

Больше грантополучателей из Львовской области (76 человек), Ровенской области (42 человека), Ивано-Франковской и Винницкой областей (по 40 человек) и Киева (62 человека). Подавляющее большинство грантополучателей планирует потратить средства микрогранта на приобретение оборудования, необходимого для ведения бизнеса.

Источник: Минфин
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