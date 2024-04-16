Испанская Windar разрывает связи с рф: компания продала долю в совместном предприятии с «Северсталью»

Российский производитель стали «Северсталь» приобрел компанию ООО «Новые решения и технологии», которая контролирует мажоритарную долю в совместном предприятии, ранее принадлежавшую испанской фирме Windar Renovables. Об этом сообщает Reuters.

► Читайте «Минфин» вInstagram : главные новости об инвестициях и финансах

Согласно данным государственного реестра, «Северсталь» владеет 100% акций холдинга с 8 апреля.

Windar зашла на русский рынок в 2018 году. Компания создала совместное предприятие с Северсталью и государственной нанотехнологической компанией «Роснано» для производства стальных башен для ветровых турбин.

В 2021 году «Северсталь» выкупила долю «Роснано», увеличив свою до 49%.

Завод «Новые решения и технологии» в Таганроге может производить до 150 башен в год.

По информации Reuters, испанская компания изучала возможность продажи своих 51% доли в совместном предприятии «Северстали» с марта 2023 года.

Windar Renovables вышла из совместного предприятия в декабре 2023 года.